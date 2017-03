Duizenden documenten spionagepraktijken CIA gelekt

Publicatieplatform Wikileaks heeft op dinsdag meer dan 8.500 documenten over de werkwijze van de CIA online geplaatst. Ze verkregen deze documenten via een anonieme bron die “het gebruik van cyberwapens ter discussie wil stellen”, schrijft Wikileaks op de website. Uit deze zogenoemde Vault 7-documenten zou blijken dat de CIA onder andere smartphones en Samsung TV’s kan hacken en de versleuteling van chat-apps Signal en Confide kan omzeilen.

Volgens Wikileaks was er sprake van een grootschalige fout bij de CIA, waardoor een archief met details over het grootste gedeelte van het hackarsenaal van de CIA op straat kwam te liggen. Dat archief is aan Wikileaks doorgespeeld door een bron uit de hackwereld. Het gaat om documenten uit de periode van 2014 tot 2016.

The Internet of Things

De CIA kan smartphones en smart TV’s hacken en op deze manier geluid opnemen met behulp van het zogenoemde “Weeping Angel” systeem, schrijft Wikileaks in de verklaring. Er zou een specifieke unit bestaan binnen de CIA die het gemunt heeft op alle producten met een Apple iOS besturingssysteem, zoals iPhones en iPads. Daarnaast zou de CIA in 2014 begonnen zijn met pogingen om het stuur over te nemen in moderne auto’s en trucks.

