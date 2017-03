Bayern München en Real Madrid door naar kwartfinale

Zoals verwacht zijn Bayern München en Real Madrid de eerste twee ploegen die door zijn naar de kwartfinale van de Champions League. Na de ruime thuiszege van drie weken geleden won Bayern uit opnieuw met 1-5 van Arsenal. Real zette Napoli uit met 1-3 opzij, nadat de thuiswedstrijd eveneens met 3-1 was gewonnen.

Arsenal, waar trainer Arsène Wenger na een reeks slechte resultaten onder druk staat, begon dinsdag aan de wedstrijd in de wetenschap dat het vier keer moest scoren om de volgende ronde te bereiken. Arsenal-aanvaller Theo Walcott bracht de thuisploeg met een hard schot in de 20ste minuut nog op een vroege voorsprong, maar tien minuten na rust was het Robert Lewandowski die vanaf de strafschopstip het duel in het slot gooide, helemaal omdat Arsenal-verdediger Laurent Koscielny door zijn duw in de zestien de rode kaart kreeg toebedeeld.

Het werd vervolgens een nóg eenvoudiger avondje voor Bayern dan vooraf gedacht. Arjen Robben profiteerde in de 68ste minuut van een fout van de Arsenal-verdediging. Daarna ging het snel: invaller Douglas Costa soleerde tien minuten later prachtig naar 1-3. Arturo Vidal bepaalde vervolgens de uitslag met doelpunten in de 80ste en 85ste minuut op 1-5, dezelfde score als drie weken geleden.

Napoli - Real Madrid

Net als Arsenal wist ook Napoli dat het dinsdag een moeilijke taak had: met twee doelpunten verschil winnen van Real Madrid. En net als de Londenaren hadden ook de Napolitanen even hoop op een goed resultaat, dankzij een vroege goal van topschutter Dries Mertens in de 24ste minuut. Vervolgens raakten zowel Real Madrid (Cristiano Ronaldo) als Napoli (Mertens) de paal.

Na rust stelde Real snel orde op zaken. Verdediger Sergio Ramos was opnieuw belangrijk voor zijn ploeg: in de 51ste minuut kopte hij raak uit een corner en zes minuten later belandde zijn kopbal via Dries Mertens achter Napoli-doelman Pepe Reina. In de blessuretijd maakte Álvaro Morata er nog 1-3 van.