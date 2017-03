Politiek Panel: Niet slim van Wilders om debatten te mijden

Al sinds december daalt de PVV in de peilingen. Is het dan wel slim dat Geert Wilders deze campagne vooral veel twittert en weinig meedoet aan debatten? Hij zegde beide RTL-debatten en het Radio 1-debat af.

Dat was in ieder geval niet slim, vindt het politiek panel. Bijna twee derde verwacht dat de PVV nadeel zal ondervinden van Wilders’ afwezigheid. In het Carré-debat werd zondag „vrijwel geen aandacht besteed” aan Wilders, zegt een oud-VVD-strateeg. „Dat is nooit goed voor een politicus.”

Sommige mensen weten natuurlijk al dat ze op de PVV gaan stemmen. Voor hen maken de tv-debatten weinig verschil, zegt een oud-PvdA-strateeg, „maar door niet te verschijnen, miste Wilders een kans om zijn kiezerspotentieel uit te breiden”. Een oud-D66-strateeg: „Hij doet even niet mee. De zwevers zullen bij hem wegzweven.”

Van die onzichtbaarheid kunnen Wilders’ electorale concurrenten profiteren, zegt een oud-PvdA-strateeg. „Sybrand Buma, Mark Rutte en Henk Krol hebben nu serieus kans om één of meer zetels van de PVV af te snoepen.”

Het is ook een nadeel voor Wilders dat bijna alle partijen de PVV uitsluiten als coalitiepartner. Een lobbyist: „Er ontstaat een soort geaccepteerd scenario dat de PVV toch niet zal gaan regeren, waardoor een stem op de PVV minder nut lijkt te hebben.”

Volgens de oud-PVV-politici in het panel maakt de afwezigheid van Wilders weinig uit. „Geert gokt op de laatste week”, zegt er een. Een ander: „Hij zal gezien blijven worden als de ‘grote buitenstaander’, maar evenveel mensen willen eindelijk weleens weten hoe hij over specifieke punten denkt.”

Een panel van 62 prominente politieke insiders krijgt vragen over de campagne. Deze vraag is door 47 van hen beantwoord. Enkele deelnemers en hun (vroegere) functie(s): Ivo Opstelten VVD-voorzitter, minister; Frans Weisglas Tweede Kamervoorzitter, VVD; Rita Verdonk minister, VVD; Wouter Bos vicepremier, PvdA; Job Cohen PvdA-leider; Jan Marijnissen SP-leider; Marja van Bijsterveldt CDA-partijvoorzitter, minister; Jack de Vries campagneleider, CDA; Ronald Sørensen PVV-senator; Thom de Graaf minister, D66; André Rouvoet vicepremier, ChristenUnie; Paul Rosenmöller GroenLinks-leider. De volledige deelnemerslijst staat op nrc.nl/politiekpanel.