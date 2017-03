Trump tekent nieuw inreisverbod: Irak van lijst gehaald

President Donald Trump heeft op maandag een nieuw inreisverbod getekend. Dat meldt onder andere persbureau AP. Het decreet zal op 16 maart ingaan. Dat betekent dat reizigers nu tien dagen hebben om zich voor te bereiden op het verbod. Dat is anders dan het vorige decreet, dat per direct inging en tot grote chaos leidde op Amerikaanse vliegvelden. De grootste verandering ten opzichte van het vorige verbod is echter dat Irak in de nieuwe tekst niet langer vermeld wordt op de lijst met landen waar het verbod op van toepassing is.

Irak is van de lijst gehaald omdat de Iraakse regering maatregelen heeft genomen, zoals een verscherpte visumcontrole en het delen van data. Ook de samenwerking met de VS tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) zou hebben meegewogen bij de beslissing Irak te schrappen. Duizenden Irakezen vochten laatste jaren met Amerikaanse troepen. Sommige reisden naar de VS uit angst voor vergelding van landgenoten.

De Iraakse regering heeft positief gereageerd op het nieuws rond het nieuwe inreisverbod. “Het is een positieve boodschap”, zegt een vertegenwoordiger van de regering tegen AP. “Dit toont dat wij een echt partnerschap hebben met de VS.”

Nieuw decreet

Het nieuwe decreet verbiedt de inwoners van Iran, Libië, Syrië, Somalië, Soedan en Jemen in ieder geval de komende negentig dagen een nieuw visum aan te vragen. Reizigers die al een visum hebben, vallen niet onder het verbod. Trump hoopt met het nieuwe decreet juridisch sterker te staan. Zijn vorige inreisverbod werd door verschillende rechters stilgelegd omdat deze discriminerend zou zijn en het vermogen van de staten om degelijk met reizigers om te gaan onmogelijk zou maken.

Het nieuwe decreet legt ook het gehele asielzoekersprogramma van de Verenigde Staten honderdtwintig dagen stil. Vluchtelingen die al een formele toezegging hebben gehad, mogen nog wel naar de VS komen. In het oorspronkelijke decreet werd het programma voor Syrische vluchtelingen helemaal stilgelegd, maar daar zou nu geen sprake meer van zijn. Ook komt controversiële taal over het voortrekken van asielzoekers die minderheidsreligies aanhangen niet meer voor in het decreet.

Na die honderdtwintig dagen zullen de Verenigde Staten in 2017 in totaal vijftig duizend asielzoekers opnemen.

Het eerste inreisverbod werd door Trump op 27 januari afgekondigd. Een nieuwe versie zou afgelopen week worden uitgevaardigd, maar deze werd op het laatste moment uitgesteld. Sindsdien doen er geruchten de rondte over een nieuw verbod, waar Irak niet meer in zou staan vermeld.