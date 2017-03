Peugeot neemt Opel over voor 2,2 miljard euro

PSA Groep, moederbedrijf van autofabrikant Peugeot Citroën, heeft een akkoord bereikt over de overname van het Duitse Opel en Britse Vauxhall. Het Franse concern betaalt General Motors, de Amerikaanse eigenaar van de wagenbouwers, daarvoor 2,3 miljard dollar (bijna 2,2 miljard euro), zo meldt PSA maandagochtend in een persbericht. Door de deal ontstaat het tweede grootste autoconcern van Europa.

PSA neemt de gehele Europese autotak van General Motors over. Door de samenvoeging ontstaat een bedrijf met een productiecapaciteit van vijf miljoen auto’s per jaar. Ook krijgt het concern er twaalf productieplekken over waar ongeveer 40.000 mensen werken. Het is nog niet bekend wat de samenvoeging voor de werkgelegenheid betekent, maar volgens PSA-topman Carlos Tavares houden de Fransen vast aan bestaande afspraken met GM.

Vorige maand werd al bekend dat Peugeot Citroën de overnamemogelijkheden onderzocht. GM had de verlieslatende Europese merken al langere tijd in de etalage staan. De Franse autofabrikant hoopt met de aankoop van Opel ook een achterstand op het gebied van de productie van elektronische wagens in te halen. GM en Peugeot-Citroën zullen blijven samenwerken op dat gebied, meldden ze maandag.

Bovendien is schaalvergroting onvermijdelijk in de auto-industrie, schreef NRC-correspondent Peter Vermaas eerder:

“Met de overname zou PSA een steviger positie krijgen in economisch stabiel Duitsland en, dankzij Vauxhall, in Groot-Brittannië. Nu nog leunt PSA zwaar op het onzekerder zuiden van Europa. Daarnaast wil het bedrijf groeien in Iran, China en (met de recente overname van het lokale merk Ambassador) in India.”

Toestemming

De overname moet nog wel worden goedgekeurd door verschillende mededingingsinstanties. Die moeten onderzoeken of er na samenvoeging van de onderdelen niet een te machtig autoconcern ontstaat. Met de inlijving van Opel en Vauxhall wordt PSA de op een na grootste in Europa, na Volkswagen. Naar verwachting kan de deal voor het eind van het jaar worden afgerond.

Dit bericht wordt uitgebreid.