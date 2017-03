Onderzoek naar verspreide naaktfoto’s van vrouwelijke mariniers

Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt op Facebook verspreide naaktfoto’s van vrouwelijke mariniers door hun mannelijke collega’s. Dat schrijft persbureau AP maandag. De Naval Criminal Investigative Service voert het onderzoek uit.

Om hoeveel mannen het gaat is onbekend, maar de nieuwswebsite Reveal, die over de zaak publiceerde, zijn “honderden, mogelijk duizenden” mannen betrokken bij de verspreiding. Volgens een anonieme bron van AP is ten minste één persoon ontslagen. Reveal is het kanaal van het Centrum voor Onderzoeksjournalistiek, dat de zaak onderzocht.

Marines United

De naaktfoto’s werden gedeeld op de geheime Facebook-pagina ‘Marines United’, die 30.000 leden heeft, zowel actieve als voormalige mariniers. De pagina linkte ook naar foto’s op Google Drive. Niet alle vrouwen op de foto’s zijn geïdentificeerd, maar van tientallen (ex-)mariniers konden wel de namen en rangen achterhaald worden. Op de pagina zijn obscene reacties geplaatst, volgens functionarissen die betrokken zijn bij het onderzoek, waaronder oproepen tot aanranding.

De nieuwswebsite The War Horse berichtte eind januari al over de publicatie van naaktfoto’s, volgens Reveal, maar die berichtgeving is niet terug te vinden. Binnen een dag na die publicatie zouden Facebook en Google de accounts die de foto’s deelden hebben verwijderd op verzoek van het marinierskorps. De naaktfoto’s zijn offline gehaald. De auteur van het artikel ontving volgens The Washington Post doodsbedreigingen na de publicatie.

Toch ging het delen door, schrijft Reveal. Op 16 februari werden opnieuw foto’s geplaatst op de Facebook-pagina, van vrouwen op de militaire basis Lejeune. De persoon die de foto’s heeft gemaakt is geschorst.

‘Directe aanval op onze waarden’

De hoogste onderofficier van het marinierskorps, Ronald L. Green, reageert in een e-mail op de zaak:

“Er is geen plaats voor dit vernederende en onterende gedrag binnen ons korps, ook niet online. We moeten meedogenloos eerlijk met elkaar en onszelf zijn. Dit gedrag doet onze collega’s, hun familieleden en burgers pijn. Het is een directe aanval op onze ethiek en onze waarden.”

Hij wijst ook op de verantwoordelijkheid van de mariniers om niet stil te blijven als ze dit soort gedrag waarnemen.