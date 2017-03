Iraaks leger herovert ‘vrijheidsbrug’ in Mosul

De Iraakse strijdkrachten hebben maandag de Al-Hurriya, of zogenoemde vrijheidsbrug op Islamitische Staat heroverd, meldt Reuters. De brug over de rivier Tigris verbindt het zuiden van Mosul met het oude stadscentrum, dat nog in handen is van Islamitische Straat.

Na honderd dagen vechten heroverde het Iraakse leger in januari het oosten van Mosul, om vervolgens naar het westen toe te werken. De twee delen worden door de rivier de Tigris in het midden gescheiden. Vanuit het oosten en zuiden is het leger nu bezig om IS uit de laatste standplaats in Mosul te verdrijven. Dit is het oude stadscentrum, waar leider Abu Bakr Al-Baghdadi in de Nuri-Moskee in 2014 het kalifaat uitriep.

Er zijn vijf bruggen naar Mosul, twee daarvan zijn nu heroverd op IS. Alle bruggen zijn zwaar beschadigd door luchtaanvallen van de internationale coalitie tegen de terreurbeweging. Het doel daarvan was om herbevoorrading van IS onmogelijk te maken.

Mosul is de laatste grote stad in Irak in handen van de militanten. Als het leger erin slaagt IS uit Mosul te verdrijven zal de beweging zijn grip op grondgebied in Irak verliezen.

Vluchtelingen

Tegelijkertijd zorgen de hevige gevechten voor een groot aantal vluchtelingen uit Mosul. De afgelopen week vluchtten meer dan 45.000 bewoners weg van de stad. Sinds oktober zijn bijna 200.000 mensen vertrokken. Volgens mensenrechtenorganisaties zitten vluchtelingenkampen in Irak vol. Een woordvoerder van de VN zei zaterdag zich zorgen te maken over de 750.000 mensen die nog in West-Mosul vastzitten.