Fillon overleeft stemming Republikeinen

François Fillon heeft gegokt en gewonnen. Daags nadat hij in Parijs naar schatting 50.000 mensen op de been wist te brengen die nog altijd achter zijn kandidatuur voor het Franse presidentschap staan, had het politieke comité van zijn partij weinig andere keus dan hem te steunen. De maandagavond bijeengekomen partijtop van Les Républicains stemde unaniem in met het aanhouden van de in financiële affaires verwikkelde Fillon als kandidaat.

Fillon heeft goed gegokt met zijn manifestatie gisteren: na afhaken van Plan B Juppé schaart politiek comité van LR zich achter hem. — Peter Vermaas (@petervermaas) March 6, 2017

De stemming kwam nadat een door een deel van Frans centrumrechts gewenst ‘Plan B’ eerder op de dag onmogelijk was geworden. Oud-premier Alain Juppé, de nummer twee bij de voorverkiezingen afgelopen najaar, had ’s ochtends in een persconferentie laten weten niet meer beschikbaar te zijn als vervanger. Niet alleen is hij in de afgelopen weken een deel van zijn aanhang kwijtgeraakt aan de partijloze kandidaat Emmanuel Macron, ook liet hij doorschemeren zich niet te herkennen in de trouwe aanhang van Fillon. Frans rechts is “geradicaliseerd”, zei Juppé vanuit Bordeaux, waar hij burgemeester is.

“We hebben te veel tijd verloren aan vruchteloze discussies”, zei Fillon maandagavond, “waarmee we de weg hebben vrijgemaakt voor extreemrechts en de linkse kandidaten die zich in de handen wrijven.” Om zijn campagne te revitaliseren zou hij later deze week spreken met Juppé en de nummer drie van de voorverkiezingen, oud-president Nicolas Sarkozy. Volgens de laatste peilingen zou Fillon niet de tweede verkiezingsronde op 7 mei halen.