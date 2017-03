Facebookgebruikers kruipen zelf in een filterbubbel

Gebruikers van Facebook zitten in een filterbubbel. Ze lezen en liken artikelen uit een eenzijdige en beperkte verzameling van nieuwssites. De polarisatie ontstaat doordat gebruikers vooral nieuws willen lezen dat aansluit bij hun eigen wereldbeeld.

Kom je bubbel uit! Hoe kun je als gebruiker je bubbel ontvluchten? „Blijf luisteren. Écht luisteren”, zegt Lucía Schmidt. „Volg eens een krant of site waar je het lang niet altijd mee eens bent. Praat met mensen. Als je mensen uit andere bubbels niet begrijpt zul je ze ook nooit bereiken.”

Dat vermoeden bestaat al langer, maar het is nu hard gemaakt door Italiaanse computerwetenschappers die de nieuwsconsumptie van Facebookgebruikers onderzochten. „We hebben de bubbel voor een groot deel aan onszelf te danken”, zegt Lucía Schmidt, eerste auteur van het artikel. „We zoeken afwijkende meningen niet op, maar sluiten ze uit.”

Schmidt en haar collega’s bestudeerden likes en comments die 376 miljoen gebruikers van het sociale netwerk tussen januari 2010 en december 2015 achterlieten op berichten van 920 Engelstalige nieuwsmedia. De Italianen maakten hun resultaten dinsdag bekend in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Nu steeds meer mensen Facebook gebruiken als nieuwsbron, liggen fenomenen als nepnieuws en ‘filterbubbels’ onder een vergrootglas. Onderzoekers vrezen dat mensen louter nog nieuws consumeren dat gekleurd is door gelijkgestemden. De grote vraag voor sociologen is: zijn het de algoritmen van Facebook waardoor mensen een bubbel in drijven, of ligt het aan de gebruikers zelf?

Het Italiaanse onderzoek richt zich uitsluitend op het aandeel van gebruikers. Schmidts team laat zien dat gebruikers langzaam een bubbel inkruipen. Nieuwe gebruikers liken en reageren maandelijks nog op artikelen van tien nieuwsbronnen. Na een paar jaar zijn dat er nog maar twee à drie.

‘Blue feed, red feed’ De Wall Street Journal lanceerde vorig jaar een pagina waarop de Facebookstroom van een conservatieve en een progressieve gebruiker naast elkaar te zien zijn. Er is nauwelijks overlap tussen de berichten.



„Naarmate mensen langer actief zijn, leren ze de verschillende nieuwsmedia ook beter kennen”, verklaart Schmidt. „Uiteindelijk verwijderen de bronnen die nieuws brengen dat hun eigen wereldbeeld tegenspreekt.”

Dat een natuurlijke psychologische neiging, zegt Schmidt. Factchecks hebben om diezelfde reden weinig zin om mensen te overtuigen, denkt Schmidt. „Factchecks hebben een averechtse uitwerking als je mensen in een andere bubbel wil bereiken. Als je mensen confronteert met informatie die niet aansluit op hun eigen wereldbeeld past, graven ze zich juist dieper in.”