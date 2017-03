The day after het Carré-debat

Politie belt Ancilla van der Leest (Piratenpartij) na vergeten radio-optreden

Lijsttrekker Ancilla van der Leest van de Piratenpartij werd vanmorgen ruw gewekt: de politie belde haar met de vraag of ze in orde was. Van der Leest had 's morgens te gast moeten zijn in de radioshow van Domien Verschuren op 3FM, maar daar kwam ze niet opdagen.

Verschuren was daar duidelijk niet blij mee:

"Ik had heel graag hier in gesprek willen gaan over haar partij die door weinig media serieus wordt genomen - tenminste, dat zeggen ze zelf - maar ze is er niet. [...] Ik vind het nogal wat, dat je je verslaapt of in ieder geval niets laat horen aan het programma dat je heeft uitgenodigd."

Van der Leest, die zondagnacht tot drie uur te gast was geweest op Radio 1, gaf via Twitter zelf opheldering over de situatie. "Een planningsblunder, de campagnetijd hakt erin", liet ze weten.

Verschuren reageerde vinnig: