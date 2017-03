Aantal Marokkaanse asielzoekers neemt sterk af

Het aantal Marokkaanse asielzoekers is de afgelopen maanden drastisch verminderd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In januari deden 90 Marokkanen een eerste asielaanvraag, terwijl dat er in oktober vorig jaar nog 390 waren - een daling van ruim 75 procent.

Ook uit Algerije kwamen veel minder mensen binnen dan eerst: in oktober waren het er 260, in januari nog slechts 120. Marokko en Algerije zijn door staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel, VVD) allebei ingedeeld in de categorie ‘veilige landen’. Burgers van deze landen zijn vrijwel kansloos als zij een asielaanvraag indienen in Nederland.

Overlast

In oktober 2016 kwamen plotseling de meeste asielzoekers uit Marokko en Algerije. Hun aantallen waren snel gestegen: een half jaar eerder werden er nog nauwelijks asielvragen gedaan door mensen uit de Noord-Afrikaanse landen. In Groningen zorgden enkelen voor overlast. Enkele tientallen kregen huisarrest opgelegd met Oud en Nieuw.

Als hun aanvragen zijn afgewezen, is het heel lastig Marokkaanse en Algerijnse asielzoekers terug te krijgen naar hun land van herkomst. Marokko en Algerije werken niet mee aan gedwongen uitzettingen. De illegaliteit ligt dan al snel op de loer, vooral voor Marokkanen, die kunnen steunen op de grote Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

In november schrapte Dijkhoff de vertrekvergoeding voor asielzoekers uit veilige landen. Op die manier hoopte de staatssecretaris het voor Marokkanen en Algerijnen minder aantrekkelijk te maken puur voor de vergoeding naar Nederland te komen. Of de daling met dat besluit te maken heeft, kon een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie niet zeggen.

Syriërs

De meeste nieuwe asielaanvragen kwamen afgelopen januari van Syriërs. Dat waren er 255, 30 minder dan een maand eerder. Eritreërs bekleedden de tweede plek, met even veel aanvragen als in december (195). Het totale aantal asielaanvragen - dus inclusief nareizigers en mensen die een tweede poging wagen - daalde met ongeveer een derde, van ongeveer 3900 naar ongeveer 2700.

Vorig jaar lag het gehele aantal asielzoekers meer dan de helft lager dan in 2015, toen er ruim 43.000 aanvragen binnenkwamen.