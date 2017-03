Volg hier ons liveblog over het lijsttrekkersdebat in Carré

Door naar de tweede stelling De tweede ronde van het Carrédebat begint. Buma, Henk Krol (50Plus), Jesse Klaver (GroenLinks) en Asscher debatteren nu over de stelling: 'Nederland heeft zijn eigen cultuur onvoldoende beschermd.'

Klaver 1-op-1 met Matroos Klaver kreeg van tv-presentatrice Diana Matroos de vraag of hij in een elektrische auto rijdt en of zijn huis volledig duurzaam is. Nee, moest Klaver toegeven. Matroos wierp Klaver verder voor de voeten dat zijn oproep tot samenwerking met andere partijen nog niet erg succesvol is. De interviewer verwijst bijvoorbeeld naar het moment in het Radio 1-debat dat Asscher zijn hand om samen te werken weigerde. "Ik vergeef Lodewijk alles", antwoordde Klaver. Klaver zei dat het hem een "moeilijke zaak" lijkt in een kabinet te stappen dat de kolencentrales openhoudt.

Live Check Emile Roemer (SP): 'In 2016 hebben 6 miljoen mensen het volledige eigen risico moeten betalen' Het eerste onderwerp bij het verkiezingsdebat in Carré was zondagavond het eigen risico in de zorg. Dat is geld dat mensen zelf moeten meebetalen aan hun zorgrekening. Dat is nu een verplicht bedrag van minimaal 385 euro. SP-lijsttrekker Emile Roemer wil het eigen risico afschaffen en één van zijn argumenten was: "In 2016 hebben 6 miljoen mensen het volledige eigen risico moeten betalen.” Betrouwbare cijfers over het eigen risico worden bijgehouden door Vektis, het informatiecentrum van zorgverzekeraars. Uit Vektis-berekeningen blijkt: 45 procent van de volwassenen maakte in 2015 het verplicht eigen risico vol. Omgerekend gaat het om 6,1 miljoen mensen die het volledige bedrag van 385 euro voor zorg moest betalen. Roemer maakte een foutje. De cijfers uit 2016 zijn nog niet bekend: daar komt Vektis pas over een paar weken mee. Hij bedoelde het cijfer van 2015, en inhoudelijk klopt dat. We beoordelen deze stelling daarom als grotendeels waar. Wij beoordelen deze stelling als Grotendeels waar Gecheckt door Enzo van Steenbergen

Live Check Lodewijk Asscher (PvdA): ‘D66 bezuinigt meer op de zorgkosten dan de VVD’ PvdA-leider Asscher vindt het zorgstandpunt van D66 bizar, vooral omdat de Democraten er meer op bezuinigen dan de "rechtse zusterpartij". Daarmee bedoelde Asscher de VVD. In het overzicht van de ontwikkeling van de overheidsuitgaven in alle doorgerekende verkiezingsprogramma’s van het Centraal Planbureau staat dat de VVD in het laatste jaar van de komende regeerperiode 200 miljoen euro minder aan de zorgsector wil uitgeven dan de 76,2 miljard die in het huidige beleid is uitgestippeld. D66 wil het zorgbudget in 2021 met 600 miljoen euro verlagen. Wij beoordelen deze stelling als Waar Gecheckt door Philip de Witt Wijnen

Asscher: heel veel mensen moeten keus nog maken In het eerste interviewtje met een lijsttrekker vraagt presentatrice Diana Matroos waar het 'Asscher-effect' blijft: de PvdA staat immers nog altijd op een enorm verlies in de peilingen. Asscher zei hierop: "Ik leg me er niet bij neer dat we peilingen beschouwen als feiten. U weet ook dat heel veel mensen nog moeten kiezen." Op het verwijt van Matroos dat er veel meer flexbanen zijn bijgekomen onder zijn bewind zegt Asscher dat er óók meer vaste banen in Nederland zijn bijgekomen. Hij erkent dat dit niet snel genoeg gaat, maar benadrukt ook dat de werkloosheid onder Rutte II sterk is teruggelopen. tomlouwerse Tom Louwerse Verwijt aan Asscher: er zijn geen zetels bijgekomen in de peilingen. Poll-based interviewing is gemakkelijk en lui. #carredebat 5 maart 2017 @ 20:20 Volgen tomlouwerse Tom Louwerse De verkiezingen zijn de afrekening met de partij(leider), niet de peilingen. 5 maart 2017 @ 20:22 Volgen

De andere lijsttrekkers over het afschaffen van het eigen risico Na het debat met vier mochten de andere lijsttrekkers nog hun zegje doen. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) pleitte voor afschaffen van het eigen risico, net als GroenLinks-leider Jesse Klaver. VVD-leider Mark Rutte is tegen en zegt dat "partijen die het eigen risico willen afschaffen wel het hele verhaal moeten vertellen: ofwel de verzekering wordt duurder, of de belastingen gaan omhoog". 50Plus-leider Henk Krol wil ook het eigen risico naar nul en vroeg PvdA-leider Asscher waarom hij dit als vicepremier niet al de afgelopen jaren had gedaan.

Links-rechts-tegenstelling bij begin debat eigen risico Bij het debat over de eerste stelling, dat het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, is de klassieke links-rechtstegenstelling goed zichtbaar. Emile Roemer (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA) zijn voor de stelling, Alexander Pechtold (D66) en Sybrand Buma (CDA) tegen. Pechtold mocht het debat beginnen en stelde dat "veel mensen zich realiseren dat zorg niet gratis is". SP-leider Roemer zei dat zijn partij "natuurlijk" voor het afschaffen van het eigen risico is, wat hij een "ordinaire boete op ziek zijn" noemt. CDA-lijsttrekker Buma verwijt zijn linkse tegenstanders Roemer en Asscher (PvdA) dat zij een loze verkiezingsbelofte doen en dat het financieel niet haalbaar is om het eigen risico af te schaffen. 'Mogelijk, want economisch beter met Nederland' Asscher reageerde door te zeggen dat afschaffing juist nu mogelijk gaat omdat het economisch beter gaat met Nederland. De PvdA-leider viel Pechtold in het debat aan op zijn voorstellen voor de zorg. Volgens Asscher wil D66 het eigen risico verhogen en bezuinigt D66 "meer dan de VVD". Pechtold reageerde door te zeggen dat hij het "wat goedkoop" vindt van Asscher om het eigen risico helemaal af te schaffen, terwijl het kabinet waar de PvdA-leider in zat de laatste jaren erg streng op het uit de hand lopen van de zorgkosten moest letten.

Het debat begint En het debat is begonnen. Als eerste debatteren nu Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Sybrand Buma (CDA) en Lodewijk Asscher (PvdA) over het eigen risico in de zorg. Moet deze afgeschaft worden? Antoin Peeters van RTL Nieuws leidt het debat.