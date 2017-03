Transplantatiepionier Thomas Starzl (90) overleden

Thomas Starzl, de Amerikaanse chirurg die wereldwijd bekend werd door zijn werk op het gebied van orgaantransplantaties, is zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Pittsburgh. Dat meldt persbureau AP.

Starzl was in 1963 de eerste die een menselijke lever transplanteerde. Vier jaar later lukte dit voor het eerst succesvol. Hij was daarnaast een van de drijvende krachten achter de eerste levertransplantaties van bavianen naar mensen. Starzl was ook een pionier op het gebied van niertransplantaties van overledenen. Dit proces werd later verbeterd, onder meer door het gebruik van identieke tweelingen en later bloedverwanten en donoren.