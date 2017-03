Talpa geeft strijd niet op en verhoogt bod op TMG

De strijd om TMG gaat verder. Talpa is bereid 6,50 euro per aandeel te betalen voor de uitgever van dagblad De Telegraaf. Dat maakte het bedrijf van John de Mol zondag even voor middernacht in een persbericht bekend.

Eerder die dag meldde het Vlaamse Mediahuis - in Nederland eigenaar van onder andere NRC Media - overeenstemming te hebben bereikt met TMG over een overname voor 6 euro per aandeel, samen met VP Exploitatie van de Brabantse textielfamilie Van Puijenbroek. Talpa, dat een hoger bod van 6,35 euro per aandeel had gedaan, leek hiermee buitenspel gezet. Het Mediahuis en VP Exploitatie bezitten momenteel al 59 procent van de aandelen.

Ook werd zondag bekend dat de raad van commissarissen de twee bestuurders van TMG hebben geschorst. Die zouden zich “onvoldoende constructief en realistisch” hebben opgesteld.

Talpa verwijt TMG in het persbericht ‘een gelijk speelveld tussen de partijen (…) illusoir gemaakt’ te hebben door niet in te gaan op eerdere oproepen met het bedrijf in gesprek te gaan over zijn bod. Het zegt zich te beraden op verdere stappen.