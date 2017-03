Ajax profiteert niet maximaal van misstap Feyenoord

Ajax heeft verzuimd maximaal te profiteren van de misstap van koploper Feyenoord, dat eerder op zondag verloor bij stadsgenoot Sparta met 1-0. Ajax kwam uit bij FC Groningen niet verder dan 1-1. De Amsterdammers staan nu vier punten achter Feyenoord.

Dat de ploeg van Peter Bosz niet verder kwam dan 1-1, was mede te wijten aan een blunder van Ajax-doelman André Onana, die lichtzinnig was bij het uitkappen van Bryan Linssen. Davy Klaassen redde tien minuten voor tijd een punt voor de Amsterdammers.

Buiten het wat matige veldspel was er niet heel veel aan de hand voor Ajax toen Onana, al weken zo niet maanden feilloos als keeper, tien minuten na rust de instormende Linssen uitkapte. Hij dacht bij de voortzetting van het spel langer te hebben dan hij daadwerkelijk had. Linssen op zijn beurt krabbelde razendsnel op, tikte de voet van Onana aan – feitelijk een overtreding - en profiteerde daarna van de buiteling van de Kameroener. Linssen werkte de bal op het gemakje het lege Ajax-doel in.

De sukkeligheid van het moment van Onana na rust zal de rol van scheidsrechter Bas Nijhuis overschaduwen, maar Ajax mocht zich beklagenswaardig voelen. Een trekkend handje aan de arm van Amin Younes bleef in de eerste helft ook onbestraft in een situatie die penalty-waardig leek. Maar goed: Ajax moet, en zal, vooral naar zichzelf kijken bij het evalueren van dit pijnlijke gelijkspel. De gretigheid ontbrak voor rust, na rust lange tijd de concentratie en durf. Na de 1-0 voorsprong bleef het ingezakte Groninger collectief twintig minuten makkelijk overeind, tot Daley Sinkgraven aanvoerder Davy Klaassen voor het doel vond: 1-1 in de 82ste minuut.

Het was een verdiende goal, maar het voetbal was allerminst groots. Ajax liet zich zeker niet zien als ploeg die tot in de vezels de wil heeft om kampioen te worden. Het gaat met de week moeizamer, in die zin was dit puntenverlies onvermijdelijk.

Ergens tussen warming up en het betreden van het veld moet ook tot de Ajax-selectie zijn doorgedrongen dat Feyenoord daadwerkelijk had verloren van Sparta, anders wel in de twintigste minuut toen de uitslagen en tussenstanden van elders in het land vertoond werden in het uitverkochte stadion van FC Groningen. Ajax kreeg de drie verliespunten van Feyenoord als het ware in de schoot geworpen, een merkwaardige buiteling van de titelfavoriet waar toch weinigen op zullen hebben gerekend. Het gat kon, móest, vanmiddag tot twee punten teruggebracht worden.

Maar de wedstrijden moeten steeds maar weer gewonnen worden, of het nu op Spangen is, of in het hoge noorden, of in Doetinchem net zo goed - vorig seizoen dan. Zo werkt het in de titelrace. En in de vorm waarin Ajax steekt deze weken, zonder glans en vernuft, is dat allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Alsof het respect had voor het gegeven dat er zelf eerst nog maar eens een degelijke partij op de mat gelegd moest worden, zo begroette de meegereisde Ajax-aanhang de eindscore van Sparta – Feyenoord (1-0): ingetogen, haast sereen. Gebald vuistjes, high-fives en fist-pumps.

Van triomfalisme dus geen sprake. De schroom kwam er op het veld ook niet af in de eerste helft in de Groningse Euroborg. Met name spelmaker Hakim Ziyech vond zijn draai niet met Ruben Jenssen in zijn nek en rechtsback Joël Veltman kende een tamelijk dramatisch optreden. Zijn balverlies leidde de grootste kans in voor FC Groningen. Onana had een knappe reactie op een inzet van dichtbij van Simon Tibbling. Dit kon wel eens zijn wedstrijd worden, dacht je toen nog.

Ajax-coach Peter Bosz, in zijn nopjes met de ontwikkelingen op Het Kasteel in Rotterdam, had nog een tegenvaller moesten incasseren in de aanloop naar de wedstrijd tegen FC Groningen. Maar wat is een tegenvaller? Jairo Riedewald, de vervanger van de geblesseerde Nick Viergever, viel tijdens de warming-up af en daarom moest manjongen Matthijs de Ligt (17) invallen. Die kan je om een boodschap sturen. Hij trad weer doortastend op centraal achterin, waarbij zelfs zijn collega mandekker Davinson Sanchez verbleekte. De Colombiaan, steunpilaar tot op heden, zakte opvallend hard door de ondergrens met balverlies op gevaarlijke plekken.

Bertrand Traoré was gevaarlijk met schoten van afstand, Amin Younes met de dribbel naar binnen. De Duitse linksbuiten kreeg geen penalty van scheidsrechter Bas ‘laat de wedstrijd een wedstrijd worden’ Nijhuis en had opnieuw pech toen hij met een gekruld schot de binnenkant van de paal trof. Maar er viel, vreemd genoeg, niet heel veel meer te noteren van Ajax-zijde in de Euroborg. Justin Kluivert viel in, nog altijd onbevangen, maar het fanatieke ventje ging het verschil niet maken. Het schot van de andere invaller Donny van de Beek in de blessuretijd op doel was hard, maar Sergio Padt keerde kundig.

Ajax bleef zo in Groningen steken op 1-1. Per saldo een punt ingelopen dat wel. Het gat met Feyenoord is nu vier punten, nummer drie PSV is twee punten ingelopen en staat er vier onder Ajax. Herinneringen aan zijn lichtzinnigheid zullen Onana vannacht nog wel even wakker houden, woelend onder de dekens.

Sparta - Feyenoord

Feyenoord verloor eerder op de dag met 1-0 uit bij Sparta. Een zware opdoffer voor Feyenoord in de titelstrijd. Het kan zich weliswaar puntverlies veroorloven, maar met het zware programma – onder meer uit tegen Heerenveen, Ajax en Vitesse – was een zege op laagvlieger Sparta vereist. De top van de competitie ligt weer open. Zelfs het afgeschreven PSV, met acht punten achterstand, doet met nog negen speelronden te gaan weer voorzichtig mee.

Feyenoord had de kenmerken van een ploeg met kampioensstress, zo verlamd als het opereerde op Het Kasteel. Paniekerig, angstig. Een enorm contrast met het overtuigende optreden in de topper tegen PSV vorige week.

Persoonlijke duels gingen verloren, ook het geprezen middenveldblok met Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena was kwetsbaar. Ook tekenend: Feyenoorders gleden regelmatig uit op het kunstgras. Het is de tweede nederlaag deze competitie na het verlies bij Go Ahead Eagles.

Sparta kwam al na 47 seconden op voorsprong door een goal van spits Mathias Pogba, die voor het eerst een basisplaats had bij Sparta. De oudere broer van Manchester United-middenvelder Paul reageerde goed op een voorzet vanaf links van Jerson Cabral en toornde uit boven verdediger Terence Kongolo: 1-0.

‘Alle ballen op Pogba’

Pogba groeit daarna uit tot de plaag van de Feyenoord-defensie. Hij is aanspeelpunt, doorgeefluik en gaat voorop in de strijd. ‘Alle ballen op Pogba’, zingt het Sparta-publiek halverwege de eerste helft.

Het was een furieuze stadsderby, vol dramatiek, begonnen in de lentezon, eindigend in de stromende regen. Sparta dat met het mes tussen te tanden opende, gebrand op revanche na de 6-1 afstraffing eerder dit seizoen in de Kuip. ‘Feyenoord op weg naar weer een cup’, staat op een spandoek dat de Feyenoord-aanhang vooraf toont in het uitvak. Na de beker in 2016 de landstitel in 2017? Het is de goden verzoeken, lijkt het, zo vroeg in maart.

Feyenoord probeert het in de tweede helft, maar het zit vast. Er zijn nog diverse hachelijke momenten voor de goal van Sparta-doelman Roy Kortsmit, met onder anderen een grote kans voor spits Nicolai Jørgensen. De thuisploeg houdt stand, met hangen en wurg en met wat geluk. Een volksfeestje barst los tegen half drie, de Sparta-mars klinkt. De grote stadsgenoot is gevloerd, op een delicaat moment. ‘Wie is nou de club van Rotterdam?’, zingt het thuispubliek.

Andere uitslagen in de eredivisie:

SC Heerenveen - Go Ahead Eagles: 2-2

FC Twente - Willem II: 2-1

PSV - Roda JC: 4-0

PEC Zwolle - Vitesse: 3-1

AZ - Excelsior: 1-1

FC Utrecht - ADO Den Haag: 1-1