Onana voelt zich schuldig

Een keeper met een bal aan zijn voet is opwindend. Je voelt het risico dat hij neemt. Niet voor niets heeft een doelman handschoenen aan; hij mag met zijn handen werken en is niet gecontracteerd als een volwaardige verdediger of spits. De huidige Ajax-coach Peter Bosz houdt van een meevoetballende keeper. Het is een extra schakel in zijn team dat graag aanvalt.

De nieuwkomer André Onana ontpopte zich in korte tijd tot een betrouwbare doelman bij de Amsterdamse club. Hij liet al vaak zien graag mee te voetballen. Onana houdt van stijlvolle oplossingen en heeft er een hekel aan ballen in paniek de tribune in te rammen.

In de afgelopen wedstrijden had hij nauwelijks doelpunten tegen gekregen. Daar krijgt een keeper zelfvertrouwen van, de tenen gaan jeuken in de punt van de voetbalschoenen.

Lef neemt toe.

In de uitwedstrijd tegen FC Groningen kwam Onana in de tweede helft ver buiten zijn strafschopgebied. De keeper droeg een helgroen tenue met korte mouwen en blauwe handschoenen. Zijn voeten tikten de bal vooruit. Hij was ontspannen, zo aan zijn losse motoriek te zien.

De keeper had ruimte en keek om zich heen. Er kwam een speler van FC Groningen aan, Onana deed alsof hij de bal hard naar voren zou schieten maar haalde hem handig onder zijn schoen door en draaide naar links. De aanvaller gleed uit, Onana had weer een vrij veld voor zich.

Was het Onana’s plan een paar seconden te ontsnappen aan de ondankbare taak om altijd maar de sluitpost van het elftal te moeten zijn? Wilde hij ons laten zien dat iedere keeper uiteindelijk liever met een bal aan de voet liep dan wedstrijden te moeten doorbrengen tussen twee palen of opgerolde jassen?

Als een ouderwetse libero overzag Onana het veld, klaar om de bal vanaf het middenveld een beslissende wending te geven.

De keeper was voetballer geworden.

De aanvaller van Groningen, Bryan Linssen, was razendsnel opgekrabbeld. Hij zag aan het rustige tempo van Onana dat de keeper hem uit het oog verloren was en dacht het rijk voor zichzelf te hebben. Linssen rende op hem af en tikte in alle wildheid de kuit van Onana aan. De keeper struikelde, Linssen veroverde de bal.

Op zijn knieën probeerde Onana nog in de buurt te komen maar Linssen dirigeerde de bal al met een schuiver naar het lege doel.

Er restte Onana niets anders dan onder het gejoel van de tribunes langzaam naar zijn vaste plek te lopen. Hij ging voor zijn doel staan en keek toe hoe de spelers van Ajax zijn fout in de resterende minuten probeerden goed te maken.

De voetballer Onana was weer keeper geworden.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker