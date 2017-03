Mediahuis en TMG bereiken akkoord over overname

Het Mediahuis en VP Exploitatie hebben een voorwaardelijke overeenstemming bereikt over de overname van Telegraaf Media Groep (TMG). Dat maakten de bedrijven zondag in een persbericht bekend. De partijen betalen 6 euro per aandeel. Het bod heeft een totale waarde van 278 miljoen euro.

Talpa Holding, het bedrijf van John de Mol dat een hoger bod op TMG had gedaan, lijkt hiermee buitenspel gezet. Het Mediahuis, eigenaar van NRC Media en De Limburger, en VP Exploitatie bezitten momenteel al 59 procent van de aandelen en dit speelde mee in de keuze voor de partijen, zo valt te lezen in het persbericht. Jan Nooitgedagt van TMG zegt in het persbericht:

“We hebben met beide partijen gesproken maar besloten dat het Talpa-alternatief niet levensvatbaar zou zijn nadat het Mediahuis en VP Exploitatie bekendmaakten dat hun aandelen van strategisch belang zijn en niet te koop, zelfs niet in het geval van een hoger bod.”

Bestuursleden geschorst

Daarnaast heeft de raad van commissarissen besloten de twee bestuursleden met onmiddellijke ingang te schorsen. In het persbericht laat de raad van commissarissen weten dat de bestuursleden “de voortgang van het proces te weinig bevorderde” en dat ze zich tijdens de laatste fase van de onderhandelingen “onvoldoende constructief en realistisch” hebben opgesteld. Hierdoor dreigden de onderhandelingen stuk te lopen, aldus de raad van commissarissen.

Biedingsstrijd

De overname komt niet als een verrassing. De raad van commissarissen had een sterke voorkeur voor het Mediahuis en had al laten weten “in exclusieve onderhandeling” te zijn met het bedrijf.

De keuze voor het Mediahuis was opvallend omdat het bedrijf van John de Mol meer had geboden. Talpa Holding had 6,35 euro per aandeel geboden, terwijl het Mediahuis toen nog 5,90 euro per aandeel bood. Beide partijen hadden een andere strategie voor ogen. Het Mediahuis wilde de geschreven journalistiek centraal stellen terwijl De Mol juist wilde inzetten op veel interactie tussen de krant, online, tv en radio.

In het persbericht laten de partijen weten dat TMG zijn eigen identiteit behoudt en dat hoofdkantoor in Amsterdam blijft.

Verdeeldheid

Ondertussen heerste er binnen TMG verdeeldheid over de overname. Vrijdag liet een groep van hoge commerciële managers, bij monde van directeur Harry de Wit, in een interview in het Financieele Dagblad weten een sterke voorkeur te hebben voor Talpa Holding in plaats van het Belgische Mediahuis.

De redactieraad distantieerde zich van de uitspraken. In een verklaring schreef de raad: “Als redactieraad van De Telegraaf betreuren wij dan ook de uitspraken die directeur Harry de Wit namens die zogenaamde groep van 30 commerciële managers doet in het FD en distantiëren ons nadrukkelijk van die woorden van onze directeur”.