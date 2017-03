Krantje maken

Aan het infotainment voor de minder slimme mensen deed Geert Wilders dan wel mee. Zondag liet hij verstek gaan bij het Carré-debat, maar speelde hij wel hoofdredacteurtje bij De Telegraaf. Aan de Basisweg schroomden ze niet om de redactie met ballonnen te versieren om de lijsttrekkers van de zes grootste partijen en ‘hun redacteuren’ een warm gevoel te geven. Iedere partij – ‘team’ in Telegraaf-taal – werd in T-shirts van de eigen clubkleuren gehesen en kreeg assistentie van doorgewinterde Telegraafjournalisten als Wilma Nanninga, die in het donkergroen van het CDA een beetje op onze kerstboom leek.

Van de verkiezingskrant uit 2012 was het ganzenbordspel van de PVV, het weerbericht van de VVD en de poes in de boodschappentas van D66 blijven hangen. Hoofdredacteur Paul Jansen keek in de zaterdagkrant vooruit naar de nieuwe editie. „Ik ben heel benieuwd met welke spraakmakende voorpagina’s mijn collega’s, de zes gast-hoofdredacteuren, onze lezers maandag gaan verrassen!”

Geert Wilders was in hetzelfde stukje alvast enthousiast: „Het is bij elke verkiezingen weer een hoogtepunt.”

Het meest triest waren de tweets die journalisten van De Telegraaf zondag vanaf hun versierde redactie verstuurden. Dat er voor lezers een spannend kruiswoordraadsel van de PVV aan zat te komen, bijvoorbeeld. Ik zag foto’s van Alexander Pechtold die voor de vorm een bril op had gezet, Emile Roemer die doet alsof hij de ingeleverde kopij naleest, Mark Rutte met een bakkie koffie en vooral een filmpje van Lodewijk Asscher die met zijn ‘redactie’ een smartlap zingt. De Telegraaf begon zijn lezers meteen te teasen. „Waarom zingt Asscher een smartlap? Je leest het morgen!”

Wat eigenlijk gecommuniceerd werd, was dat de lijsttrekkers het echte nieuws voor anderen bewaarden. Wilders was nog niet buiten of hij begon tegen de buitenlandse cameraploegen achter het dranghek voor het Telegraaf-gebouw over een boycot van de Turkse regering. Asscher bewaarde het beste voor in Buitenhof en Carré. De Telegraaf-lezer mocht zich ondertussen afvragen waarom de PvdA-leider zo’n lekker moppie zong op de redactie van hun krant terwijl het nieuws er zo’n beetje over de plinten klotste.

De lijsttrekkers lieten hun handtekening achter op de muur van het Telegraaf-gebouw en poseerden vrolijk lachend met het echte hoofdredacteurtje dat achterbleef tussen zijn ballonnen. Blij gemaakt met horoscopen, gekke hobby’s, een kruiswoordraadsels, slagzinnen in chocoladeletters en dierennieuws.

Als dit voetbal was, dan was de gevreesde waakhond op eigen grond afgedroogd door een gelegenheidsformatie. Vernederd door Asscher die de bal aan het eind van de wedstrijd hoog ging staan houden. Totaal overbodig, maar wel lekker om in het huis van de lievelingsvijand te doen.

heeft een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.