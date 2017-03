In zo’n D66-jasje ben je opeens heel zichtbaar

Een welkome verrassing. De campagnebus is op tijd! Op exact het afgesproken tijdstip van kwart voor twaalf arriveert de witte D66-touringcar bij de Apenheul in Apeldoorn. De Apeldoornse afdelingsbestuurder van de partij, Nicolet Theunissen, en de lokale D66-wethouder Mark Sandmann wachten het bezoek uit Den Haag op.

Apeldoorn moet het deze woensdag doen met de nummer twee van de lijst, Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven. In het tegen het park aangelegen ecologisch verantwoorde conferentieoord de Staart (CO2-neutraal, vloerbedekking van gerecyclede spijkerbroeken, koffie van een biologisch project in Peru) zal zij een plan van D66 presenteren om met behulp van pensioenfondsen en andere grote investeerders het isoleren van koopwoningen te bevorderen.

De avond ervoor hebben Nicolet Theunissen, Koen Mookhoek en Bart Louw van de afdeling Apeldoorn bij laatstgenoemde thuis rond de tafel gezeten om het draaiboek nog eenmaal door te nemen. De afspraken met de Apenheul zijn bevestigd, Bart Louw zal zorgen voor voldoende witte D66-campagnejasjes, en de lokale pers is geïnformeerd. Nieuw is dat oud D66-leider Jan Terlouw – die opeens weer helemaal in is – uit het nabijgelegen Twello zal overkomen om het plan van Stientje van Veldhoven als eerste overhandigd te krijgen. Degene die aanvankelijk was uitverkoren, wethouder Sandmann, zal genoegen moeten nemen met een bijrol. Afgesproken wordt dat Koen Mookhoek Terlouw in Twello zal ophalen met de milieuvriendelijke Prius van Nicolet Theunissen.

D66 doet het, zoals in zoveel steden, goed in Apeldoorn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd de partij de grootste in Apeldoorn en bezet sindsdien 7 van de 39 raadszetels. Ook in Apeldoorn is de politiek versplinterd: de gemeenteraad telt elf fracties. Grootste uitdaging voor D66’ers in de stad: bij de raadsverkiezingen van volgend jaar de grootste blijven.

Ze zijn zich ervan bewust dat zij daar zelf met hun activiteiten in Apeldoorn iets aan kunnen doen, maar toch vooral afhankelijk zijn van de landelijke populariteit van de partij. „Je kunt de landelijke tendens niet tegengaan, maar je moet lokaal wel jouw gezicht laten zien”, zegt wethouder Mark Sandmann. Zijn voorganger Olaf Prinsen, tegenwoordig directeur van een brancheorganisatie voor reinigingsdiensten, die zo nu en dan nog wat voor de afdeling doet, heeft het ook over een bescheiden rol. „Als het beeld over de partij negatief is, valt dat moeilijk tegen te gaan. Maar als dat positief is zoals nu, merk je dat mensen bevestiging in het lokale zoeken.” Waarom D66? Beiden voelden zich aangetrokken tot het sociaal-liberale aspect. Waarbij voor Olaf Prinsen gold dat de soepele horecasluitingstijden die de partij bepleitte indertijd voor hem als student een extra reden waren om lid te worden.

De afdeling Apeldoorn van D66 telt 160 leden. Net als bij andere partijen betreft het overwegend slapende sympathisanten. De ‘harde kern’ bestaat uit zo’n dertig tot veertig leden. Zij zijn de vaste bezoekers van het D-café, dat de partij enkele keren per jaar in Apeldoorn organiseert. De laatste keer, eind januari, ging het over een levenlang leren. De volgende bijeenkomst heeft het thema zorg op de agenda staan.

Foto’s Ilvy Njiokiktjien

De Apeldoornse achterban van D66 neemt het draaiboek voor de campagne door. De afdeling Apeldoorn telt 160 leden, van wie zo’n dertig tot veertig tot de harde kern behoren.



Uit de groep actievelingen komen ook de mensen die in de aanloop naar de Kamerverkiezingen in winkelcentra en op het station gehuld in witte jacks met groen D66-embleem gaan flyeren. „Als je in zo’n jasje loopt, moet je even een knop omzetten, want je bent dan opeens wel heel zichtbaar”, zegt Nicolet Theunissen. Ze is de afgelopen jaren zo actief geweest dat de onvermijdelijke vraag op haar is afgekomen of ze zich in 2018 niet verkiesbaar moet stellen voor de gemeenteraad. Nee dus. Ze kiest voor haar eigen onderzoek- en adviesbureau dat ze aan het opzetten is. Maar D66’er blijft ze. „Ik zweef als een stuk beton.”