In Duitsland betogen steeds meer mensen vóór Europa

Het begon een paar weken geleden in Frankfurt, en nu wordt in een reeks andere steden in Duitsland en daarbuiten iedere zondag betoogd tegen nationalisme en populisme, en voor de Europese Unie. „De meerderheid die de Europese Unie belangrijk vindt, moet luidruchtiger worden”, zei een spreker zondag op de betoging in Berlijn, waar zich zondag zo’n 3.000 mensen met Europese vlaggen verzamelden op de Gendarmenmarkt. „De polsslag van Europa moet weer voelbaar worden.”

Onder het motto ‘Pulse of Europe’ willen de organisatoren, na de uitslag van het Britse Brexit-referendum en de verkiezing van Donald Trump tot president, een tegenbeweging op gang brengen om Europa voor uiteenvallen te behoeden. „Wij zijn zelf verantwoordelijk. Niets doen is brandgevaarlijk”, zegt een spreker in Berlijn, wat haar instemmend applaus oplevert.

Steek in het hart

Bij de betogingen spelen ook de komende Nederlandse en Franse verkiezingen een rol, en de mogelijkheid dat partijen winnen die tegen de Europese Unie gekant zijn. „Het gaat mij om het behoud van de rechtsstaat in Europa”, zegt Christoph Klopp, een betoger in Berlijn. „Maar we zijn hier ook om tegen Nederland te zeggen: blijf bij ons.”

Hij is er al voor de vierde achtereenvolgende zondag bij, deze keer met vrouw en dochtertje. „Vorige week was er speciale aandacht voor wat er in Nederland gebeurt en werden er oranje briefjes met in het Nederlands de tekst ‘Blijf bij ons!’ omhoog gehouden, vertelt hij. „Als Nederland er in Europa mee op houdt, dan zou dat een steek in het hart zijn.”

Zwijgende meerderheid

Zijn vrouw, Christine Berger, zegt dat ze erbij is om „de zwijgende meerderheid een stem te geven”. Zij en haar man hebben het aantal demonstranten in Berlijn van week tot week zien verdubbelen. Vanaf de trappen van het Konzerthaus zeggen sprekers één voor één en steeds in een paar zinnen waarom ze de Europese Unie belangrijk of waardevol vinden en wat er anders kan of moet in Europa. Het publiek luistert rustig, klapt iedere spreker welwillend toe, zwaait met vlaggen en ballonnen – er valt geen onvertogen woord.

Na een uur wordt een rockversie van het Europese volkslied gespeeld en gaat de menigte uiteen. Volgende week wordt er opnieuw betoogd, kondigt de laatste spreker aan.