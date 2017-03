De spanning in de campagne is eindelijk voelbaar

De spanning was groter en de uithalen waren feller dan in eerdere debatten. Er valt iets te kiezen, bleek zondagavond.

Het debat in het Amsterdamse Carré-theater werd voor de derde keer gehouden, op initiatief van BNR Nieuwsradio, RTL Nieuws en Elsevier. De lijsttrekkers hakketakten onderling veel méér dan eerder, waardoor het soms rommelig was en opgewonden. Maar het beeld dat ze toch wel met zijn allen gaan samenwerken en hoe dan ook een coalitie gaan vormen na 15 maart, dat is doorbroken.

Lijsttrekkers van acht partijen deden mee: Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Emile Roemer (SP), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Henk Krol (50Plus) en als enige vrouw Marianne Thieme (Partij voor de Dieren). Thieme mocht de plaats van Geert Wilders (PVV) innemen, die had afgezegd.

Georganiseerde een-op-eendebatjes waren er niet, maar de lijsttrekkers kregen wel elk een pittige ondervraging. Interviewer Diana Matroos deed dat op scherpe wijze, die haar op sociale media nogal wat kritiek opleverde. Ze liet bijvoorbeeld Lodewijk Asscher nauwelijks uitpraten, waarna ze het gesprek midden in een antwoord plots beëindigde: „Meneer Asscher, bedankt!”

Het was nota bene Henk Krol, die het afgelopen dagen zwaar heeft gehad in de media, die Matroos op haar nummer zette toen ze hem niet liet uitpraten. „Ik kan haar even niet verstaan, dat vindt u niet erg hè”, zei Krol tegen het publiek toen hij applaus kreeg, omdat hij hard tegen Matroos inging. Mark Rutte schudde hem er hartelijk de hand voor.

Rutte deed voor het eerst mee

In Carré deed Rutte voor het eerst mee. De VVD-leider was afwezig bij het eerste RTL-debat, vorige week. Rutte wilde duidelijk overkomen als ervaren premier van alle Nederlanders. Nadat Buma en Klaver fel hadden gedebatteerd over Nederlandse normen en waarden, reageerde Rutte met een vaderlijk uitgesproken: „Iedereen die onze waarden onderschrijft, reik ik de hand.” Bij een stelling over Europa zei hij: „Als minister-president is het mijn taak om dit land sterker, welvarender en stabieler te maken.”

In een debatje over de AOW-leeftijd zei Rutte dat er „eigenlijk geen alternatief” is voor verhoging, „anders gaan de belastingen met miljarden en miljarden omhoog.” Toen Klaver hem aanviel omdat de VVD ouderen op de nullijn houdt, kaatste Rutte de bal terug: „Ik heb nieuws voor GroenLinks: het leven gaat niet alleen over geld.”

Op rechts kreeg Rutte stevige concurrentie van Sybrand Buma (CDA). Die greep waar hij kon de kans om het contrast tussen zijn partij en links te laten zien. Bij de stelling over de vraag of Nederland zijn cultuur onvoldoende heeft beschermd, zette hij zichzelf neer als alternatief voor Rutte en Wilders. „Ons volkslied is het mooiste en oudste ter wereld.” Buma was, zoals eerder, fel over de radicale islam en zei dat „we ook de moslimgemeenschap mogen aanspreken om hier mee te doen”.

Asscher had een slechte avond

‘Op links’ had Lodewijk Asscher (PvdA) geen beste avond. Hij had pech en was als eerste aan de beurt om door Diana Matroos te worden bevraagd. Hij miste zo de relativerende houding die de anderen wel konden aannemen, omdat ze haar manier van aanvallen hadden gezien.

Niet Asscher, maar Jesse Klaver (GroenLinks) kreeg de gewenste confrontatie met Rutte, in een debatje over de AOW-leeftijd. En zijn andere concurrent op links, Emile Roemer (SP), maakte een opvallend ontspannen indruk. Roemer maakte steeds een koppeling met gewone Nederlanders: „Zolang er 150.000 jongeren op zoek zijn naar werk, moet de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.”

Nog negen dagen te gaan

Dit Carrédebat was de laatste grote confrontatie tussen de meeste partijleiders tot het slotdebat bij de NOS, dat is volgende week dinsdag, de avond voor de verkiezingen. Tot die tijd communiceren de lijsttrekkers weer met elkaar via de media: eentje doet een gewaagde uitspraak of aanval in een interview en de ander reageert daar weer op, aan tafel bij een talkshow of op straat op campagne.

Het eerstvolgende uitgebreide tv-debat is vrijdag, tussen Roemer en Asscher bij EenVandaag. Maar, zei Asscher al in een interview, dat kan best eens een „vriendelijk debat” worden, want zijn echte tegenstanders zijn de rechtse partijen. Spannender wordt het volgende week maandag, drie dagen voor de verkiezingen: dan staan Rutte en Wilders tegenover elkaar.

In 2012 was de tweestrijd tussen VVD en PvdA op dit moment in de campagne al volop bezig. Nu is, met nog negen dagen te gaan, een veel groter aantal partijen nog relevant. Er is geen tweestrijd maar een vierstrijd (VVD-PVV-D66-CDA) bezig om de vraag welke partij de grootste wordt. Met daarachter een driestrijd (GroenLinks-SP-PvdA) over wie de grootste wordt op links.

Waar het zondag in ieder geval níet over ging, is de door de VVD en PVV zo gewenste onderlinge tweestrijd. Alleen in Ruttes eigen blokje ging het even over Wilders. Rutte herhaalde dat hij „onder geen enkele voorwaarde en ongeacht de uitslag” gaat samenwerken met de PVV. De andere partijen noemden Wilders niet en spraken liever over hun eigen thema’s. Wilders heeft zondagavond iets gemist.