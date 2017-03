China mikt in 2017 op 6,5 procent economische groei

De Chinese regering wil dat de Chinese economie in 2017 met 6,5 procent groeit, 0,2 procentpunt minder dan de groei van vorig jaar. Dat zei de Chinese premier Li Keqiang Li op de ochtend van een tiendaagse bijeenkomst van het Nationale Volkscongres, het drieduizendkoppige Chinese parlement in naam. Dat meldt persbureau AP. Daarnaast maakte Li Keqiang van het moment gebruik om nogmaals te waarschuwen dat het land de onafhankelijkheid van Taiwan nooit zal erkennen.

“De uitspraken van Li Keqiang zijn realistisch en niet verrassend”, zegt NRC-correspondent Oscar Garschagen. “China als staatskapitalistische economie houdt de groeicijfers relatief hoog door onder andere te investeren in infrastructuur.” Het grootste gedeelte van de boodschap van de Chinese premier is gelijk aan het beleid van voorgaande jaren.

De beoogde groei van de economie mag dit jaar lager uitvallen dan de 6,7 procent van vorig jaar, maar het is wereldwijd nog steeds één van de hoogste nationale groeicijfers. Wel neemt de groei sinds 2010 elk jaar een beetje af. De Chinese regering mikt op tussen de 6,5 en 7 procent, om daarmee de beoogde werkgelegenheidscijfers te behalen.

Li Keqiang benadrukte opnieuw de noodzaak om van de Chinese maakeconomie een diensteneconomie te maken. “Dat wil de Chinese regering sinds 2010″, zegt Garschagen. “Maar het is de vraag hoe en wanneer dat resultaat gaat opleveren. Grote hervormingen stagneren, zoals het saneren van de oude industriebedrijven.” Voor die oude industriebedrijven - onder andere kolen en staal - werken nog steeds acht miljoen mensen. Het ligt dus politiek gevoelig. “Dat leidt tot sociale onrust, en daar is de partij niet blij mee.”

Protectionisme

De Chinese premier waarschuwde wel voor de impact van het groeiende protectionisme in Westerse landen. Hij riep daarom op om minder staal te produceren. De Amerikaanse president Donald Trump maakt zich al langer druk over handelsoverschotten en dreigde eerder met een handelsoorlog als China de export niet vermindert.

“Er zijn veel onzekerheden over het veranderende beleid van de grote economieën en wat voor effect dat gaat hebben”, zei Li volgens AP. “De factoren die kunnen leiden tot instabiliteit en onzekerheid zijn met toenemende mate aanwezig.”

Een verslaggever van Tibet TV op het Tiananmenplein. Foto Nicolas Asfouri / AFP

Ook het defensiebudget blijft groeien vanwege de druk die China voelt vanuit de Verenigde Staten. De afgelopen zes jaar verdubbelde het Chinese defensiebudget tot 110 miljard dollar. Daar komt dit jaar 7 procent bij, ongeveer gelijk aan de gewenste economische groei. De Chinese regering probeert daarmee het groeiende Amerikaanse defensiebudget bij te benen. Trump heeft aangekondigd dat hij dit jaar 54 miljard wil toevoegen aan de defensieuitgaven.

Blauwe lucht

Ten slotte beloofde Li Keqiang “de Chinese luchten weer blauw te maken”. Hij zal “harder werken” om de aanhoudende smogproblemen in China op te lossen. Hij wil onder andere de kolenindustrie in het land aanpakken om het aantal emissies terug te dringen. Ook komen er meer windmolens en zonnepanelen. In China neemt het kolenverbruik al drie jaar af; het voorziet nu in 62 procent van de energie die nationaal verbruikt wordt.

“Zelfs de communistische partij komt niet meer om het smogprobleem heen”, zegt Garschagen. “Maar het oplossen van dat probleem kan decennia duren.”