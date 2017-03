200.000 inwoners ontvluchten Mosul

Het totaal aantal mensen dat Mosul sinds oktober vorig jaar is ontvlucht, is de afgelopen week opgelopen naar ruim 200.000. Dat meldt het Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De organisatie ziet een duidelijke stijging van het aantal vluchtelingen sinds de gevechten om het westelijk deel van de stad afgelopen week zijn verergerd. Sindsdien hebben bijna 45.000 mensen de stad verlaten.

Volgens internationale hulporganisaties zijn de vluchtelingenkampen bijna vol. Een woordvoerder van de VN zei zaterdag zich zorgen te maken over de 750.000 burgers die nog vastzitten in West-Mosul.

Het Iraakse leger is twee weken geleden met een nieuw offensief begonnen om West-Mosul te heroveren. Een bevelhebber van het Iraakse leger noemde de gevechten op zondag het “hevigst”, meldt persbureau Reuters. Het Iraakse leger zou een belangrijk overheidsgebouw in West-Mosul, in de buurt Dawasa, bijna in handen hebben en Islamitische Staat (IS) zou fel terugvechten. De terreurgroep zou zondag zeker zes zelfmoordaanslagen hebben gepleegd.

Het Rode Kruis meldde vrijdagavond dat er gebruik zou zijn gemaakt van chemische wapens in de strijd. Volgens de hulporganisatie zouden vijf kinderen en twee vrouwen in een ziekenhuis worden behandeld aan symptomen die overeenkomen met de blootstelling aan chemische wapens.

In oktober begon een coalitie van onder andere het Iraakse leger, de Amerikaanse luchtmacht en Koerdische peshmerga-strijders met de herovering van het IS-bolwerk Mosul. De stad wordt door de rivier de Tigris in tweeën gedeeld. Het oostelijke deel van de stad kwam in januari al in handen van het Iraakse leger. Om het westelijk deel wordt nu gevochten. De stad is sinds juni 2014 in handen van IS.