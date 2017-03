Pro-Britse DUP blijft grootste in Noord-Ierland

De pro-Britse Democratic Unionist Party (DUP) heeft met een miniem verschil de verkiezingen in Noord-Ierland gewonnen. Reuters meldt dat het verschil met de nationalistische partij Sinn Féin slechts één zetel bedraagt. De uitslag van de stembusronde, die donderdag plaatsvond, werd vrijdagavond bekendgemaakt.

De unionisten wonnen 28 van de 90 zetels in het Noord-Ierse parlement. Daarmee blijven ze net als bij de verkiezingen van vorig jaar de grootste partij, hoewel de nationalisten van Sinn Féin op ze zijn ingelopen - in 2016 was het verschil nog tien zetels.

Subsidieschandaal

De stembusronde van donderdag werd in januari uitgeschreven nadat de regering viel. De val werd ingezet omdat vicepremier Martin McGuinness (Sinn Féin) opstapte uit protest tegen de manier waarop mederegeringspartij DUP omsprong met een schandaal omtrent subsidies voor duurzame energie.

Sinn Féinn en DUP hebben nu drie weken om een coalitieregering te vormen. Het aanstaande uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal daarbij een twistpunt vormen.

De unionisten van DUP willen de banden met het VK zo nauw mogelijk houden, de nationalisten van Sinn Féinn willen juist aansluiting bij Ierland. Het grootste deel van de bevolking (56 procent) koos in het Brexit-referendum om bij de EU te blijven, in het parlement was een meerderheid van de leden voor het verlaten van de gemeenschap.

“Noord-Ieren zijn vooral bezorgd over de grens met de Ierse republiek”, schreef NRC-correspondent Melle Garschagen eerder.

“Een terugkeer naar een harde grens zou schadelijk zijn voor de economie en voor stabiliteit.”

Hoogste opkomst ooit

In het bijna twee miljoen mensen tellende land gingen donderdag zo’n 800.000 Noord-Ieren stemmen. Dat is een record, volgens Reuters. Het verschil in stemmenaantal tussen Sinn Féin en DUP bedroeg duizend.