Ook campagneleider Fillon vertrekt

Nadat eerder op vrijdag al zijn woordvoerder opstapte, heeft ook de campagneleider van de Franse presidentskandidaat Francois Fillon aangekondigd te vertrekken. Volgens de Franse krant Journal du Dimanche wordt Patrick Stefanini maandag al vervangen.

In een brief die Journal du Dimanche publiceerde van Stefanini’s hand, schreef laatstgenoemde dat hij zich niet langer geschikt als campagneleider van Fillon ziet nadat de presidentskandidaat zijn advies had genegeerd om zijn kandidatuur in te trekken. Ook schreef Stefanini dat een overwinning voor de centrum-rechtse Fillon verre van zeker is. Stefanini werkte bijna twee jaar lang aan de zijde van Fillon.

In opspraak

De kandidaat voor Les Républicains raakte in januari in opspraak nadat weekblad Le Canard enchaîné hem ervan beschuldigde jarenlang zijn vrouw in dienst te hebben gehad als parlementair assistent, terwijl zij die functie in de praktijk niet vervuld zou hebben. Voor deze fictieve baan zou zij 500.000 euro hebben gekregen. Ook twee van zijn kinderen zou hij op deze manier aan werk geholpen hebben.

Het aftreden van Fillons woordvoerder van campagneleider volgt op het terugtrekken, afgelopen donderdag, van de penningmeester van zijn campagneteam, alsmede drie beleidsmakers van de Republikeinse partij. Tientallen mensen hebben de presidentskandidaat inmiddels verlaten.

De Franse financiële autoriteiten zijn een onderzoek naar Fillon gestart. Donderdag deed de politie zelfs een inval bij de presidentskandidaat. De actie vond plaats op bevel van de rechter-commissaris die de beschuldigingen tegen Fillon onderzoekt.

Lees ook dit achtergrondstuk over de controverse rond Fillon van onze correspondent Peter Vermaas: Verdachte of niet, Fillon trekt zich niet terug

Staat van beschuldiging

Op 15 maart moet Fillon voor de onderzoeksrechter verschijnen. Waarschijnlijk wordt de presidentskandidaat dan in staat van beschuldiging gesteld. Eerder kondigde hij aan op te stappen als dit zou gebeuren, maar op deze uitspraak lijkt hij de laatste weken terug te komen. Het is in Frankrijk niet verboden om familieleden in te huren voor publieke functies, mits ze hun werk daadwerkelijk uitvoeren.