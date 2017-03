De tijden veranderen, want dat doen ze voortdurend. Ik realiseerde me ineens dat ik bijna niemand hoor zeggen: drukdruk. Er was een tijd dat iedereen dat zei. „Hoe gaat het?” „Jaaaa, drukdruk”. Of soms: „Drukdrukdruk”.

Het lijkt wel alsof we het niet meer cool vinden om te benadrukken hoe druk we zijn. Ik neem aan dat dit door de millennials komt, want die houden van gezellig dingen delen met elkaar, zoals ironische kaasfondue-avondjes, en daar hoort drukdruk niet bij. Je moet juist tijd hebben voor het opsparen van ervaringen, anders ben je dood voordat je echt hebt kunnen genieten.

Áls ‘drukdrukdruk’ al gebruikt wordt, is het meestal ironisch. Tegen iemand die al uren op de bank ligt, Netflix te kijken, opgeruimd roepen: „Zoooo, drukdrukdruk zie ik?”

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de mens niet meer druk is. Integendeel. Er is veel drukte, ook vanwege alle kwaliteitstijd die moet worden doorgebracht. Maar opscheppen over drukte is er dus niet echt meer bij. Wat ik plaats daarvan wel hoor is: „Druk, maar léúkdruk.” Stomdruk bestaat niet, saaidruk ook niet, maar leukdruk wel.

Opmerkelijk is dat er nooit wordt gezegd: „Het is leuk, maar drukleuk.” Terwijl ‘drukleuk’ misschien een geschikter woord zou zijn, want ‘leukdruk’ zou ook heel makkelijk iets anders kunnen betekenen. Tenminste, ik heb onwillekeurig altijd de associatie met de druk die er ligt op de leukheid der dingen. Bijvoorbeeld: je bent op een feestje, en iedereen vindt het leuk, behalve jij. Ligt het aan de drank die je niet dronk? Of heeft iedereen drugs genomen zonder jou op de hoogte te stellen? Of ligt het aan jou? Aan je eigen karakter? Waarom kun je dit niet gewoon leuk vinden? En andere mensen wel?

Dat is leukdruk van de ergste soort. „Ik heb last van leukdruk,” zou je moeten kunnen zeggen, terwijl je je jas pakt. Maar dat kan nu juist niet. Dus neem je jezelf voor om nu eens echt geïnteresseerd te zijn. Je eet te veel borrelnootjes. Men vraagt hoe het met je gaat. „Druk,” zeg je, „maar leukdruk.”

Paulien Cornelisse is cabaretier en schrijver