FC Twente verslaat met moeite Willem II

FC Twente doet dit seizoen min of meer voor spek en bonen mee in de eredivisie, omdat de club na jarenlang financieel wanbeheer is uitgesloten voor Europees voetbal. Desondanks presteert de jeugdige ploeg uitstekend. Zaterdagavond werd Willem II verdiend met 2-1 opzijgeschoven.

Beide doelpunten van FC Twente vielen in de eerste helft. Darryl Lachman, de centrale verdediger van Willem II, kopte in eigen doel en kort voor rust schoot spits Enes Ünal schitterend raak. Na de rust maakte Jordy Croux de aansluitingstreffer, maar verder liet FC Twente het niet komen.

Bij FC Twente keerde Mateusz Klich na een schorsing terug in de basis. Zoals zo vaak dit seizoen was de Pool ook tegen Willem II de aanjager op het middenveld voor de ploeg van trainer René Hake. FC Twente zette vanaf de aftrap druk op de defensie van Willem II. In de openingsfase leverde dat twee kansen op voor spits Ünal, maar hij verzuimde de trekker over te halen.

Voor Willem II was het uitstel van executie. Na bijna een half uur kwam FC Twente verdiend op voorsprong. Centrale verdediger Lachman kopte een voorzet van Bersant Celina heel ongelukkig achter zijn eigen doelman Kostas Lamprou. Kort voor de rust verdubbelde Ünal de marge. Na een pass van Chinedu Ede schoot hij schitterend raak: 2-0. Willem II stelde er in de eerste helft weinig tegenover. Alleen Fran Sol was op aangeven van Erik Falkenburg dicht bij een doelpunt.

Ook na de rust was FC Twente de betere ploeg. Toch was het Willem II dat scoorde. Croux maakte na 70 minuten verrassend de aansluitingstreffer. Willem II ging daarna op jacht naar de gelijkmaker. Invaller Thom Haye raakte de paal. In de slotfase trok FC Twente zonder al te veel problemen met succes de drie punten over de streep.

(ANP)