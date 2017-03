Weer een wolf in Nederland - weer doodgereden

Voor de derde keer in twee jaar is er een wolf in Nederland gesignaleerd. De wolf, een mannetje van anderhalf jaar oud, werd vrijdagochtend dood gevonden langs de A28, bij Veeningen tussen Meppel en Hoogeveen. Het dier is daar in de vroege ochtend aangereden, blijkt volgens de provincie Drenthe uit voorlopig onderzoek. Het gaat om een mannetje van anderhalf jaar oud. De wolf werd opgehaald door de dierenambulance en voor onderzoek overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht.

Volgens de biologen die vrijdagmiddag sectie hebben verricht op het dier is dit „zeer waarschijnlijk” de derde wolf. Dat meldde Peter Venema van de provincie Drenthe vrijdagmiddag. Om het zeker te weten, zal nog DNA-onderzoek worden gedaan. Dat duurt twee weken.

Niemand had een glimp van het dier opgevangen voor het stierf langs de A28, tussen Hoogeveen en Meppel. In dat opzicht was zijn komst misschien een verrassing. Maar het is het hem precies vergaan zoals wolvenkenners hadden voorspeld.

Veel wolvenroedels in Duitsland

De kans was groot dat er in 2017 weer een wolf zou opduiken. De eerste wolf van Nederland arriveerde in maart 2015, en liep vier dagen rond in Drenthe en Groningen. De tweede wolf werd afgelopen herfst in Overijssel gesignaleerd, vlakbij de Duitse grens.

Er zijn in Duitsland wolven genoeg om naar Nederland uit te wijken. Het aantal wolvenroedels en -paartjes is er de afgelopen tien jaar hand over hand toegenomen. Er leven nu zestig roedels en koppels die jongen krijgen.

De dichtstbijzijnde wolven komen voor op de Lüneburger Heide, tussen Hamburg. Daar werden in het seizoen 2015-2016 vier roedels en twee paartjes geteld. Ook ten noorden van Bremen leeft een koppel.

De jonge mannetjes die uit die roedels en koppels geboren worden, gaan in het voorjaar zwerven. Ze kunnen dan gemakkelijk honderden kilometers afleggen. „Dit is de tijd van het jaar dat de jonge wolvenmannetjes de roedel verlaten”, zegt Venema.

De wolf van 2015 arriveerde eveneens in de eerste week van maart, en ook dat was een mannetje. Het DNA-onderzoek dat de komende weken wordt uitgevoerd, moet uitwijzen of de wolf inderdaad uit Duitsland afkomstig is, en van waar precies.

Er is nog een derde overeenkomst: beide dieren zijn doodgereden op de snelweg, al gebeurde dat niet eerder in Nederland. De wolf van 2015 liep nog een maand rond in Duitsland voordat hij daar op de snelweg onder een vrachtwagen kwam.

Meeste wolven vallen niet op

Dit keer werd de wolf pas ontdekt toen hij al dood was. Misschien was het dier pas net het land binnengetrokken – er zijn zover bekend geen schapen doodgebeten.

Maar de wolf kan zich ook best een paar dagen ongezien door het land hebben bewogen. De meeste wolven vallen niet op. Zelfs wolven-onderzoekers zien ze zelden.

De wolf van 2015 was een rare – die liep zelfs door woonwijken. Maar het dier dat nu dood gevonden is, lijkt kenmerkend voor het leven en sterven van wolven in Nederland. Het Nederlandse verkeer is zo druk, dat biologen denken dat het wolven belet om zich hier definitief te vestigen.