Politiek Panel: kan Asscher Klaver nog inhalen als linkse leider?

Voor PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher begint de tijd te dringen. Zijn partij loopt in de peilingen nog ver achter bij de VVD, PVV, D66, CDA en GroenLinks. Kan Asscher GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver nog inhalen als de linkse leider?

Nee, denkt ruim zestig procent van ons panel. Veel insiders vragen zich af waarom Asscher zich niet duidelijker heeft onderscheiden in het RTL-debat, bijvoorbeeld met een gedenkwaardige uitspraak of aanval. „Asscher had moeten vlammen, maar dat is niet gebeurd”, zegt een oud-VVD-politicus. Een rechtse strateeg: „Er was geen ‘Samsom’-momentje.” Bij het eerste RTL-debat in 2012 viel PvdA-leider Diederik Samsom positief op, waarna zijn opmars in de peilingen begon.

Het grootste probleem voor Asscher is dat hij niet één duidelijke boodschap uitdraagt, zeggen veel insiders. De ene keer is Asscher positief over de samenwerking met de VVD in de afgelopen kabinetsperiode, zegt een oud-VVD-strateeg. „Tegelijkertijd noemt hij onderdelen van het VVD-programma ‘asociaal’. Dat begrijpen kiezers niet.”

Een oud-SP-politicus ziet dat Asscher zich niet kan „ontworstelen” aan zijn verantwoordelijkheid voor het kabinetsbeleid. En als hij dat wél zou proberen, „komt dat zijn geloofwaardigheid niet ten goede”.

Zijn concurrent Jesse Klaver heeft de gunfactor. „Hij is jong, nieuw en draagt een belofte in zich”, zegt een oud-D66-strateeg. „Niemand houdt echt van Asscher, behalve de PvdA-leden uit de grachtengordel die hem op het schild hebben geholpen.”

‘Asscher sluipt dichterbij’

Ruim een derde van het panel denkt dat Asscher nog wel kan uitgroeien tot de linkse leider. Klaver heeft vroeg gepiekt en kan nu vooral nog verliezen, denken sommige insiders. Een oud-ChristenUnie-politicus: „Asscher heeft veel meer inhoud, nu nog wat meer humor en warmte en hij gaat Klaver voorbij.”

Een oud-D66-strateeg waarschuwt: „Les één die een oudgediende in de politiek mij leerde, was om nooit, maar dan ook nooit, de PvdA te onderschatten.” Een oud-CDA-strateeg: „Lodewijk Asscher is het type politicus dat op kousenvoeten opereert: het valt nauwelijks op, maar hij sluipt dichterbij.”

Een panel van 62 prominente politieke insiders krijgt vragen over de campagne. Deze vraag is door 57 beantwoord. Enkele deelnemers en hun (vroegere) functie(s): Ivo Opstelten VVD-voorzitter, minister; Frans Weisglas Tweede Kamervoorzitter, VVD; Rita Verdonk minister, VVD; Wouter Bos vicepremier, PvdA; Job Cohen PvdA-leider; Jan Marijnissen SP-leider; Marja van Bijsterveldt CDA-partijvoorzitter, minister; Jack de Vries campagneleider, CDA; Ronald Sørensen PVV-senator; Thom de Graaf minister, D66; André Rouvoet vicepremier, ChristenUnie; Paul Rosenmöller GroenLinks-leider. De volledige deelnemerslijst staat op nrc.nl/politiekpanel.