Regisseur van het grote zaterdagavondamusement

Het grote tv-amusement kwam in de jaren tachtig en negentig voornamelijk uit de tot tv-studio verbouwde veilinghal in Aalsmeer – en de belangrijkste regisseur was Guus Verstraete. Hij was de man die met veel gevoel voor massaal publieksvermaak kijkcijfersuccessen als de Honeymoon Quiz, de Surprise Show, de Soundmixshow, de 123 Show, Wedden dat…? en de tv-shows van André van Duin in beeld bracht. En daarna was hij nog jarenlang de vaste regisseur van alles wat Paul de Leeuw op de televisie deed.

Vrijdagochtend is Guus Verstraete op 69-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan hartproblemen.

Verstraete was een telg uit een toneelspelersgeslacht. Zelf wilde hij graag achter de schermen bij de televisie werken. Zijn eerste regie, in 1968, was een AVRO-show van het zangduo Gert en Hermien Timmerman, waar de gevestigde regisseurs geen zin in hadden. Zijn eerste productie voor Joop van den Ende waren de eerste avonturen van het duo Bassie & Adriaan.

Zijn ster rees tegelijk met die van Van den Ende. ’s Avonds, na de opnamen van een show liepen producent en regisseur menigmaal door Alsmeer om door de ramen van de huizen te zien of er naar hun programma werd gekeken.

Als regisseur stond Verstraete erom bekend dat hij zijn cameralieden adviseerde niet alleen in, maar ook náást de lens te kijken naar wat zich in de studio afspeelde. Zo kon hij ook voorvallen registreren die niet in het draaiboek stonden. Vooral bij een onvoorspelbaar presentator als Paul de Leeuw vormde een alerte cameraregie een wezenlijk onderdeel van het succes.

Verstraete, die sinds 1990 getrouwd was met artieste Simone Kleinsma, kende zijn publiek. In het aan hem gewijde boek 40 Jaar Topamusement zei hij: „Je werkt voor de massa. Als ik veel reacties uit de Randstad krijg, weet ik dat de kijkcijfers slecht zullen zijn. Als ik géén reacties uit de Randstad hoor, zijn de kijkcijfers geweldig”.