Pleidooi voor grotere rol van patiënten bij ontwikkeling medicijnen

De uitgaven aan geneesmiddelen moeten worden beteugeld door patiënten te laten bepalen welke medicijnen worden ontwikkeld.

Door het gebruik van de kennis, ervaring en wensen van patiënten zullen minder overbodige geneesmiddelen gemaakt worden en kan in een vroeger stadium worden gestopt met duur onderzoek naar medicijnen, die het toch niet gaan halen.

Dit zegt Bas Leerink van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS), een invloedrijk advies orgaan voor de zorg. Op verzoek van minister Schippers (VWS, VVD) komt de RVS dit voorjaar met een advies over dure medicijnen.

In een interview met NRC schetst Leerink vast de contouren van dit advies.

Daarin staat volgens Leerink in elk geval dat „patiënten straks de ontwikkeling van geneesmiddelen [moeten] bepalen. Zodat we de geneesmiddelen krijgen die we echt nodig hebben en de uitgaven aan medicijnen beperkt worden.”

Alleen al voor kankermedicijnen zijn de uitgaven de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd tot een miljard euro per jaar. Tegelijkertijd werken veel van die middelen nauwelijks en bij veel patiënten zelfs helemaal niet. Met testen kan worden gekeken of een medicijn bij een individuele patiënt gaat werken of niet, maar de ontwikkeling van dit soort testen voor onder meer borstkanker gaat traag. Door patiëntengroepen zelf onderzoeksgegevens te laten verzamelen kunnen deze testen volgens Leerink sneller worden ontwikkeld.