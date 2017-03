Verkiezingssoftware deels ingezet op 15 maart

Bij het optellen van de stemmen tijdens de aankomende verkiezingen, mogen gemeenten toch een digitaal rekenhulpmiddel gebruiken. Het is een onderdeel van de software (OSV genaamd) waarvan bleek dat het een gebrekkige beveiliging heeft tegen hackers. Dat heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) vrijdag in een brief aan de Kamer geschreven.

Aan het gebruiken van het rekenhulpmiddel zijn strikte regels verbonden. Zo mag de computer waar de software opstaat niet aangesloten zijn op een internetverbinding, moet het proces gecontroleerd worden door twee mensen en blijft de papieren telling leidend, aldus de minister.

De berekening van de totaaluitslag van de verkiezingen verloopt in vier stappen. De eerste stap is het tellen van de stemmen in de stembureaus. Dat proces gebeurt handmatig en dat is altijd zo geweest. In ieder individueel stembureau worden de stemmen dus met de hand geteld en opgeteld tot een uitslag van dat stembureau. Die resultaten worden opgeschreven en gaan naar het hoofdstembureau van de betreffende gemeente.

Stap twee is dat iedere gemeente berekent hoeveel stemmen er in totaal in de gemeente zijn uitgebracht en op welke partijen en kandidaten. Bij die tweede stap mag nu de elektronische rekenmodule gebruikt worden. De gemeenten vallen weer onder één van de twintig kieskringen in Nederland.

Rekenmachine

Stap drie is dat de stemmen voor deze kieskringen berekend worden. Ook daar mag de elektronische rekenmodule voor gebruikt worden. De vierde en laatste stap is dat de Kiesraad de stemmen van de twintig kieskringen bij elkaar optelt en aan de hand daarvan de totaaluitslag en de zetelverdeling bepaalt.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de elektronische rekenmodule eigenlijk gezien kan worden als een rekenmachine. Toch wordt het tellen van de stemmen op partijniveau nog extra met de hand geteld, op individueel niveau volstaat de elektronische rekenmodule. Het brengen van de stemmen naar het hoofdstembureau, de kieskring en de Kiesraad, gebeurt zoals in februari besloten is op papier. Voorheen werd dit gedaan met een USB-stick of software.