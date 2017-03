Na 116 dagen op zee is hij weer terug

Hij zeilde 116 dagen lang over de oceanen op zijn jacht van achttien meter, legde ruim 24.000 zeemijl (45.000 kilometer) af. Donderdagavond laat voltooide zakenman-miljonair Pieter Heerema eindelijk zijn grote reis om de wereld. Hij is de eerste Nederlander ooit die de Vendée Globe, de nonstop-solozeilrace rond de wereld, volbrengt.

Hij stond vrijdagochtend uitgelaten een handjevol verslaggevers te woord. „Zoveel impressies zijn op me afgekomen”, zei Heerema. „Om alle vragen te kunnen beantwoorden zou ik eerst twee weken op vakantie moeten.”

De wereldzeeën waren de 65-jarige offshoremagnaat niet altijd even gezind, tijdens zijn race. Maar het eindresultaat was voor hem ondergeschikt. „Ik heb veel moeilijke momenten en mental breakdowns gekend. Door support via onder andere Facebook heb ik dat doorstaan. Het doel was om te finishen, en dat is gelukt.”

Zijn zeventiende en voorlaatste plaats is zelfs een prestatie: slechts 18 van de 29 deelnemers halen de finish in de Franse havenstad Les Sables-d’Olonne.

Everest van de zee

Samen met de America’s Cup en de Volvo Ocean Race is de Vendée Globe het bekendste zeilevenement. De bijnaam l’Everest des mers, de Everest van de zee, is niet voor niets geïntroduceerd. De solorace kent geen rustmomenten: aanleggen in een haven is niet toegestaan en reparaties moeten zonder hulp worden uitgevoerd. Deze loodzware omstandigheden maakten dat ook tijdens de editie 2008-2009 een flink aantal deelnemers uitviel: rond de 70 procent. In 1992 en 1997 overleden twee zeilers tijdens de race.

Op 6 november ging Heerema het avontuur aan op zijn jacht, met de toepasselijke naam No Way Back.

Halverwege december kreeg hij al tegenslag. Op de zuidelijke Indische Oceaan functioneerde, niet voor het eerst sinds de start, zijn automatische piloot niet goed. Het vaartuig liep onder zware omstandigheden regelmatig ‘uit het roer’. In de nacht van 21 december ging No Way Back drie keer plat op het water.

Woede

Heerema uitte zijn woede tegenover de Franse leverancier B&G, dat volgens hem „inferieur en slecht geïnstalleerd materiaal” had geleverd. „Het is bijna crimineel en zo zal ik het behandelen ook. Dit laat ik niet voorbijgaan. Ze laten me hier gewoon stikken midden op de oceaan duizenden mijlen van alles verwijderd”, zei Heerema tegen Nauticlink.

Heerema koos voor de veiligste keuzes en weigerde ‘de grenzen van zijn boot’ op te zoeken. Voordat hij de Grote Oceaan op zeilde zocht hij naar kalmere weersomstandigheden om in totaal 45, lang niet allemaal urgente, klussen op de boot uit te voeren.

Dit risicomijdende gedrag maakte wel dat hij het in januari psychisch zwaar had. „Ik heb het eerlijk gezegd helemaal gehad en ben slecht gemotiveerd voor de ‘klim omhoog’. Zie er letterlijk als een berg tegenop”, liet hij op zijn website weten. „Ik hou het vol dankzij de verbazingwekkende hoeveelheid aandacht die ik krijg, voornamelijk uit Nederland.”

Eind januari had hij het zwaar met het weer, nadat hij Kaap Hoorn had gerond. „Ik ben bezorgd over het beuken en dreunen. Niet om de vullingen die uit mijn tanden kunnen vallen, nee, nee. Niet om de tanden die uit mijn kaken kunnen vallen, nee, nee. Niet om de kaken die uit mijn hoofd kunnen vallen, nee. Ik maak me zorgen dat mijn hoofd van mijn lichaam valt”, zei hij vanaf de Atlantische Oceaan op de website van de organisatie.