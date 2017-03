Hilversum doet aangifte van misbruik mailadres burgemeester

De gemeente Hilversum doet aangifte tegen een persoon die op Twitter een account heeft aangemaakt met het officiële e-mailadres van burgemeester Pieter Broertjes. Dat zegt een woordvoerder van Broertjes tegen NRC. Het is onbekend wie de persoon precies is.

Het gaat om het account @PBlijdenstein, dat onder de naam ‘Benjamin’ tweets verstuurt over kwesties die spelen in Hilversum. Benjamin gaat bijvoorbeeld veelvuldig in op de discussie rond de komst van een nieuwe McDonald’s-vestiging naar de Noord-Hollandse plaats.

Met een digitale truc is op Twitter te zien dat het account is aangemaakt met het e-mailadres van Broertjes bij de gemeente. De burgemeester zei van niets te weten toen De Telegraaf hem daarmee confronteerde. Broertjes vermoedde dat zijn account gehackt is.

Privémail

Dat hoeft niet het geval te zijn - op Twitter kan iedereen een account aanmaken met om het even welk e-mailadres, zolang dat adres nog niet gekoppeld is aan een bestaande gebruiker. Toegang tot het betreffende e-mailaccount is niet nodig. Onderzoek op Twitter leert dat het officiële Twitterprofiel van Broertjes (@pieterbroertjes) is aangemaakt op de privémail van Broertjes. Zijn zakelijke adres was dus nog niet gekoppeld.

Ondanks dat er van een hack waarschijnlijk geen sprake is, zegt de woordvoerder van Broertjes niet blij te zijn dat iemand met het gemeentelijk mailadres van de burgemeester een Twitterprofiel heeft aangemaakt:

“Dit moet niet kunnen. We nemen contact op met Twitter, zij moeten dit ongedaan maken. En we gaan aangifte doen bij de politie, voor computervredebreuk.”

Volgens De Telegraaf doen geruchten de ronde dat achter @PBlijdenstein burgemeester Broertjes zelf schuilgaat. Die zou het account hebben aangemaakt om zo anoniem de publieke opinie in zijn gemeente te beïnvloeden. De woordvoerder van de burgemeester zegt dat ze op het gemeentehuis “een beetje moesten lachen” om die suggestie. Volgens de woordvoerder heeft Broertjes geen enkel belang bij het voeren van een nepaccount.