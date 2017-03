Guardian bewondert nieuwe vertaling Turks Fruit

Mulisch, Reeve, Hermans en Wolkers: hoewel we ze allemaal kennen van de boekenlijst op school, worden de Grote Vier verder voornamelijk gelezen door nostalgische Nederlandse literatuurliefhebbers, toch?

Maar een nieuwe Engelse vertaling van de liefdesroman Turks Fruit van Jan Wolkers laat zien dat er ook over de grens interesse is voor de Nederlandse naoorlogse literatuur. De Amerikaanse vertaler Sam Garret, die al twintig jaar in Amsterdam woont, komt op 7 maart met zijn uitgave van Turkish Delight. Het boek wordt uitgebracht door Tin House Books. Eerder vertaalde Garret onder andere Het Diner van Herman Koch naar het Engels. Dat bleek een internationaal succes: het boek werd in meer dan twintig landen uitgebracht.

Controverses

De vertaling van het werk werd opgepikt door de Britse krant The Guardian, die geboeid reageerde op de ‘explicite roman’. Volgens de recensent “leest het heerlijk, maar zorgt het voor ongemakkelijke vragen over hoe vrouwen erin behandeld worden”.

De recensent probeert de controverses rondom het boek- dat aan het einde van de seksuele revolutie van de jaren ’60 uitkwam - verder te duiden: de explicite taal, de aparte stijl van Wolkers en de controversiële seksscènes, zoals een verkrachtingsscène die in Nederland tot hevig protest leidde. Al met al zou Wolkers blijk geven van ‘onaangename boeiende bravoure’. Lof heeft hij vooral voor het personage Olga.

Het boek is meeslepend en ontmoedigend tegelijkertijd. Ik merkte vooral dat ik de manier waarop Wolkers dingen uitdrukt bewonderde, en niet wat er uitgedrukt werd. Maar voor de moderne lezer is Turks Fruit meer verontrustend dan choquerend.

De Avonden

Het is niet de eerste keer dat het verhaal van Turks Fruit internationale aandacht krijgt. De verfilming van het boek door Paul Verhoeven werd in 1973 genomineerd voor een Oscar. Het boek is sindsdien al wereldwijd in meerdere talen uitgebracht, onder andere in het Engels, Frans, Italiaans, Turks en Japans.

Het is de tweede Nederlandse klassieker die in korte tijd door Garret vertaald is. In november vorig jaar kwam hij met een nieuwe vertaling van De Avonden van Gerard Reeve, die met veel lof onthaald werd. The Guardian was ook toen onder de indruk van de Nederlandse literatuur, en vergeleek het werk van Reeve met de Franse filosoof en schrijver Albert Camus. Eerder publiceerde NRC de tien hoofdstukken van De Avonden verspreid over tien avonden.