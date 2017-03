Go Ahead pakt welkom puntje tegen sc Heerenveen

Go Ahead Eagles heeft op het nippertje één punt gepakt in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. In de thuiswedstrijd voor de Friezen werd het 2-2. Het puntje is welkom voor Go Ahead in de strijd tegen degradatie. De club uit Deventer heeft nu twee punten meer dan hekkensluiter ADO Den Haag. Sc Heerenveen blijft zesde in het klassement.

Doelpunten van Go Ahead vielen in de 33ste en 89ste minuut. De eerste goal werd gemaakt door Sam Hendriks, zijn derde in de laatste vier wedstrijden. Doelmand Erwin Mulder kon de bal niet vasthouden, zodat Hendriks gemakkelijk binnen kon schieten. Daardoor ging Go Ahead op voorsprong de rust in.

Invallers

Door twee invallers kon Heerenveen in de tweede helft de voorsprong overnemen. Henk Veerman maakte na slechts drie minuten in het veld in de 65ste minuut de gelijkmaker. Vijf minuten later kon Luciano Slagveer door een mooie voorzet van de Noorse Martin Ødegaard de 2-1 maken.

Leon de Kogel, ook invaller, voorkwam in de laatste fase dat dat Go Ahead met nul punten naar huis moest terugkeren. Ook dat doelpunt kon door een niet op zijn best presterende Mulder gemaakt worden.

Afgelopen duel tegen Road JC wist sc Heerenveen nog met 3-0 te winnen. Dat werd ook wel tijd, nadat de vijf competitiewedstrijden ervoor Heerenveen maar één punt had opgeleverd, waardoor de club de vierde plek was kwijtgeraakt.