Eerste ontmoeting Merkel en Trump gepland op 14 maart

Twee maanden na de inauguratie van de Amerikaanse president zal de Duitse bondskanselier Angela Merkel hem voor het eerst persoonlijk ontmoeten. Het bezoek van Merkel aan Washington is gepland op 14 maart, maakten de Duitse regering en het Witte Huis vrijdag bekend. Waar de wereldleiders het over gaan hebben, is niet bekend.

De relatie tussen Merkel en de nieuwe president begon stroef toen Trump zijn, door de rechter tegengehouden, inreisverbod aankondigde. Merkel uitte vanuit Europa kritiek op dat plan door Trump telefonisch aan de Conventie van Genève te herinneren, die van de internationale gemeenschap verlangt dat die vluchtelingen uit oorlogsgebieden om humanitaire redenen opvangt. Ook onderstreepte ze het belang van een vrije pers toen haar om een reactie werd gevraagd op de negatieve houding van Trump naar de media.

Verder heeft Merkel zich relatief op de achtergrond gehouden. Ze sprak in het openbaar nauwelijks over Trump. Haar relatie met zijn voorganger, Barack Obama, met wie ze acht jaar samenwerkte, was warm.

Felicitatie

Na zijn verkiezing feliciteerde Merkel Trump wel, maar verbond ook meteen voorwaarden aan voortzetting van de relatie. Ze bood hem samenwerking aan, maar wel op basis van de gedeelde waarden “democratie, vrijheid, respect voor recht en menselijke waardigheid – ongeacht herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele oriëntatie of politieke opvattingen”. Dat leek een nauwelijks verhulde reactie op Trumps campagne. Voor een bondskanselier, of enige andere leider, is het hoogst ongebruikelijk een (toekomstige) Amerikaanse president zo de les te lezen, schreef Duitsland-correspondent Juurd Eijsvogel na de presidentsverkiezingen.

Op zijn beurt heeft Trump regelmatig Merkel bekritiseerd. Zo zei hij vlak voor zijn inauguratie dat Merkel een “desastreuze fout” maakte door grote aantallen vluchtelingen het land binnen te laten. Ook vond hij dat Duitsland de EU “domineerde” en verwachtte hij dat andere Europese landen het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk zouden volgen door de EU te verlaten.

Op een veiligheidsconferentie in München sprak Merkel al wel met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. Het bezoek van Merkel vindt vlak voor de G20 van de ministers van Financiën plaats in Duitsland op 17 en 18 maart. In juli zal Trump Duitsland bezoeken voor een G20-top.