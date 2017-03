Millennial-drama met een vleugje Twin Peaks

Serie

Riverdale

Met KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Mädchen Amick en Luke Perry. Netflix. Elke week een nieuwe aflevering, er zijn nu 6 (van de 13) te zien. ●●●●●

Er wonen alleen maar mooie mensen in Riverdale, het fictieve plaatsje in de gelijknamige Amerikaanse dramaserie. En die knappe mensen zijn allemaal ook nog eens ontzettend gevat. Ze strooien met grapjes, oneliners en verwijzingen naar de popcultuur.

Maar een comedy kun je dit tienerdrama niet noemen: Riverdale heeft een bijzonder duister randje. Of zoals middelbare scholier en voormalig socialite Veronica Lodge (Camila Mendes) zegt als ze de gemeenschap voor het eerst binnenstapt: „Ik ben Breakfast at Tiffany’s, maar deze plek is hartstikke In Cold Blood.” Een verwijzing naar de twee bekendste boeken van Truman Capote (1924 - 1984); dat verwacht je niet in een serie vol millennials.

Riverdale is gebaseerd op de populaire strips van Archie Comics, maar wordt terecht vergeleken met Twin Peaks, de legendarische serie van David Lynch die binnenkort met een nieuw seizoen terugkeert op tv. Het verhaal begint met de vermissing van middelbarescholier Jason Blossom op een mooie zomerdag. In een indrukwekkende openingsscène zien we hem en zijn tweelingzus Cheryl Blossom in een bootje varen. Er gaat iets mis en Jason verdrinkt. Tenminste, zo lijkt het. De inwoners van het dorp en leerlingen van de middelbare school zijn in rep en roer. Wat gebeurde er echt op die dag?

Cheryl, aanvoerder van de cheerleaders, lijkt een beetje te genieten van haar situatie en alle aandacht. Sympathiek kun je haar niet noemen, al snap je later in het seizoen beter waarom ze zich vaak vijandig opstelt.

Hoofdpersoon Archie Andrews (KJ Apa) heeft ook een connectie met Jason. Archie is op het eerste gezicht zo’n typische All-American-scholier: hij speelt football en is een muzikaal talent. Zijn beste vriendin Betty Cooper (Lili Reinhart) voelt stiekem meer voor hem. Maar hij heeft een geheime relatie met zijn muzieklerares, miss Grundy (in de strip een oude vrouw, hier een stuk jonger – een seksualisering van het karakter waar vooral de fans van de strip moeite mee hadden). En dan verschijnt Veronica ‘Breakfast at Tiffany’s’ Lodge ook nog in beeld, dochter van een steenrijke zakenman uit New York die gepakt is voor fraude. Berooid is ze genoodzaakt met haar moeder uit te wijken naar Riverdale. Ook Veronica lijkt een oogje op Archie te hebben. Toch worden Betty en Veronica snel vriendinnen en zetten ze de soms wat saaie Archie snel op zijn plek.

Oudere kijkers zullen een paar bekende gezichten herkennen in de rollen van ouders. De vader van Archie wordt gespeeld door Luke Perry, Dylan in Beverly Hills, 90210. Later in het seizoen komt Molly Ringwald langs, groot geworden met films als The Breakfast Club en Pretty in Pink. In de rol van Betty’s moeder zien we Mädchen Amick, Shelly uit Twin Peaks.

Ook daarmee wordt een verwijzing naar die serie gemaakt, al is Riverdale vooral een goed uitgevoerd modern tienerdrama, met aandacht voor thema’s als slut-shaming, de rol van sociale media in het leven van tieners en de slechte invloed van ouders op hun kinderen. De dialogen zijn fijn en de serie zit vol met hippe (pop)muziek. Riverdale heeft zelfs een eigen ‘huisband’, Josie and The Pussycats: elke aflevering heeft wel een scène waarin ze optredend te zien zijn.

De schrijvers spelen slim met de clichés van het genre en laten hun personages daar commentaar op geven. Als Betty en Veronica elkaar een speelse kus op de mond geven, zegt Cheryl: „Check jullie houdbaarheidsdatum, dames. Quasi-lesbisch zoenen is al sinds 1994 geen taboe meer.” Zulke zelfbewuste knipoogjes zorgen ervoor dat de toon nooit te serieus of melodramatisch wordt. Riverdale mag dan een duistere kant hebben, gitzwart moet het niet worden.