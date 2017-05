Het Nederlandse Eurovisielied bevat veel klassieke songfestival-elementen

Eurovisiepop

O’G3ne

Lights and Shadows ●●●●●

Twee maanden voor het Eurovisie Songfestival in Kiev is het onmogelijk om te voorspellen wie dit jaar gaat winnen. Wat we wel alvast weten: Nederland breekt dit jaar met een korte traditie. Geen country-achtig nummer, geen eigenzinnig eenvoudige act tussen al de Songfestival-bombast, zoals vorig jaar nog, met Slow Down van Douwe Bob.

De Nederlandse inzending van dit jaar, van zangtrio O’G3NE (spreek uit: O Djien), bevat juist ontzettend veel klassieke songfestival-elementen. Allereerst heet hun nummer Lights and Shadows – een typisch songfestivalnummer bevat grootste natuurelementen. De ballad begint akoestisch en bouwt bombastisch op, als een soort mix tussen Celine Dion en een EDM-hit. De samenzang waar het nummer vol mee zit – het handelskenmerk van OG3NE – is ontzettend hoog en op de plaat bijzonder zuiver.

Lights and Shadows is een persoonlijk nummer. De zussen Lisa (22), Amy en Shelley (tweeling, 21) zingen over hun moeder, die al jaren ziek is. Het nummer komt bovendien uit eigen kring. Hun vader Rick Vol componeerde het lied met gitarist Rory de Kievit, die de vriend van Shelley is. ‘Cry no more, feeling al alone and insecure’, zingen ze. ‘We’re gonna stand in line and not give up/ but walk that road that everybody goes/ trough lights and shadows’

Op het randje van kitsch, zoals past in de songfestivaltraditie. Nu is alleen nog de vraag of het nummer wel origineel genoeg is.