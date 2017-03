‘Conflict Air France en KLM over salarisverhoging topman Elbers’

Een salarisverhoging voor KLM-topman Pieter Elbers heeft geleid tot een nieuw conflict tussen Air France en KLM. De raad van bestuur van Air France-KLM weigert een verhoging van Elbers’ vaste salaris van 450.000 naar 500.000 euro en wil niet verder gaan dan 475.000 euro. Ook over Elbers variabele beloning is discussie. Een van de verwijten aan Elbers zou zijn dat hij meer oog heeft voor de belangen van KLM dan voor de belangen van Air France-KLM.

Dat bericht de Franse zakenkrant La Tribune vanochtend. Bij KLM is men woedend dat gedetailleerde informatie over het conflict binnen de raad van bestuur van Air France-KLM naar de krant is gelekt. De beslissing over de salarisverhoging wordt pas toegelicht tijdens de aandeelhoudersvergadering in april. In Frankrijk was de afgelopen week veel ophef over een salarisverhoging van 17 procent voor de top van Air France. Het lek zou zijn bedoeld om de aandacht te verleggen naar het Nederlandse deel van de luchtvaartgroep.

De raad van commissarissen van KLM, onder voorzitterschap van Hans Smits, wil het salaris van Elbers op hetzelfde niveau brengen als dat van zijn voorganger Camiel Eurlings, die in oktober 2014 moest opstappen. Eurlings verdiende 475.000 euro. Daarnaast valt het variabele salaris van Elbers hoger uit vanwege de uitstekende prestaties van KLM in 2016. De winst van KLM steeg vorig jaar van 384 naar 681 miljoen euro. Air France, twee keer zo groot als KLM, droeg 372 miljoen euro bij aan de operationele winst.