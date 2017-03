Jezelf op een feestje fotoshoppen is tegenwoordig een koud kunstje. Deze week heeft een zekere Angelo de Witt dat nog gedaan. Hij was zogenaamd bij de uitreiking van de Oscars. Een animatiefilm, waar hij aan had meegewerkt, ontving deze felbegeerde prijs. Later bleek dat de schat gewoon thuis zat in Almere. Daar had hij zich met zijn laptop heel handig op de rode loper in Hollywood geboetseerd.

Ik snap die man wel. Als ik in Almere zou wonen shopte ik mezelf ook de hele dag naar andere plekken. Op de elftalfoto van FC Barcelona, op de Bahama’s met Chantal Janzen of met mijn kop op de gevel van Carré. Gewoon een leuk leven fantaseren achter je laptop. Nogmaals: alle begrip.

Maar sinds woensdag begrijp ik dat het fotoshoppen nu verder gaat. Verder dan foto’s. Onze nationale troetelnerd Alexander Klöpping legde in DWDD uit dat je iemand op televisie woorden in de mond kunt leggen die hij nooit gesproken heeft. Gewoon met zijn of haar eigen stem. Dus je kunt Faye Dunaway bij de uitreiking van de Oscars alsnog Moonlight laten zeggen waar ze La La Land zei. Kwestie van typen. Meer is niet nodig. Wel jammer. Want nu was het veel leuker.

Die blunder kwam door een verkeerde envelop die twitterende medewerkers van PricewaterhouseCoopers per ongeluk aan haar en Warren Beatty hadden gegeven. Wat een sukkels. Nog mazzel dat mevrouw Dunaway niet Bassie & Adriaan heeft geroepen. Dat had namelijk zomaar gekund.

Hoe? PwC is de accountant die op sluwe wijze de smeergeldaffaire van Ballast Nedam in Saoedi-Arabië heeft toegedekt en goedgekeurd. Dus het schuiven met enveloppen was voor deze cijferneukers niet geheel nieuw. In die zaak werden de Saoedische koningen Abdullah en Fahd heel vrolijk Bassie & Adriaan genoemd. Vandaar mijn suggestie dat het makkelijk had kunnen gebeuren dat deze film een Oscar had gewonnen. Best gevaarlijk dit uitgelekte nieuws. Ballast Nedam mag hopen dat het Saoedische koningshuis niet alsnog het hele oeuvre van de twee beroemde Nederlandse kinderclowns gaat bekijken. Dan zien ze namelijk wat het bouwbedrijf bedoelde met de bijnamen voor hun vorsten. Dat zou wel eens heel verkeerd kunnen vallen in het koninklijk paleis. Dan heb je kans dat er een uitnodiging voor de directie van de bouwreus volgt en er zomaar een Nederlands handje wordt afgehakt.

Het land heeft op dit gebied een rijke traditie. De vraag is of Willem-Alexander daar nog veilig op bezoek kan. De Oranjes zijn al jaren bevriend met deze gruwelbeulenfamilie, maar na deze belediging kan dat wel eens heel anders worden. Willy zullen ze toch niet ophangen?

Maar terug naar het feit dat we tegenwoordig iedereen probleemloos woorden in zijn of haar mond kunnen leggen. Andries Knevel hartgrondig laten vloeken of Sjaak Swart ‘Hup Feyenoord’ laten roepen lijkt me nog redelijk onschuldig. En in het interview van Pauw & Jinek met stamelbejaarde Henk Krol het woordje WAO vervangen door het bedoelde AOW lijkt me ook geen probleem. Arme Henk kan aan het eind van zijn carrière wel een opkikkertje gebruiken. En ik denk dat Jan Roos, die ik zonder matrozenpetje bijna nooit herken, zichzelf graag wat andere woorden geeft in die oude hufterfilmpjes uit zijn journalistieke periode bij Powned. Dan komt hij met zijn normen en waardengereutel beter weg.

Denk ook dat Sjakie Tichelaar zijn laatste woorden, die hij als Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe sprak, graag wil vervangen. Sjakie denkt zelf aan iets in de trant dat je inderdaad een miezerige kleinburgerlijke sukkel bent als je je schoonzus voor een of ander treurig klusje gaat voordragen.

Sterker nog: dat je haar opdracht er opzettelijk doorgedrukt hebt. Dat je zelfs met haar door de zaaltjes van dat in te richten huis bent gaan lopen. Dat je daar tijd voor had. Dit in plaats van dat emotionele amateurtoneel dat hij nu opvoerde. Hij klopte zichzelf ook nog even op het kippenborstje. Zo wil hij echt niet de geschiedenis in. Nee gewoon als een kerel! Wegwezen als een echte PvdA-er. Dus met het eerlijke verhaal.

Maar je kunt dus alle woorden in iemands mond leggen. Poetin kan je zo de Derde Wereldoorlog laten verklaren. Erdogan kan de ultieme persvrijheid afkondigen en Trump mag hele lieve dingen zeggen. Eng? Doodeng!