Amerikaanse juriste begint rechtszaak tegen Haagse politie

Chaka Laguerre, de Amerikaanse juriste die na een aanhouding de Haagse politie van racisme betichtte, spant een rechtszaak aan tegen de politie. Dat zegt zij in een interview met NRC. In een kort geding eist zij een schadevergoeding en een publieke verontschuldiging voor het optreden van de politie tijdens en na haar aanhouding eind januari.

De zaak kreeg afgelopen maand internationale bekendheid nadat de politie op zijn beurt Laguerre, die als trainee werkt bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ), beschuldigde van „onterechte aantijgingen”. Media werden op het hoofdbureau uitgenodigd om camerabeelden te bekijken en de Haagse politiechef bezocht hoogstpersoonlijk het ICJ om zijn beklag te doen.

Laguerre werd op 24 januari aangehouden nadat zij met haar fiets in de hand de Laan van Meerdervoort overstak in Den Haag. Daarbij zou ze volgens de politie een gevaarlijke verkeerssituatie hebben gecreëerd. Na haar aanhouding plaatste Laguerre een bericht op Facebook waarin zij de politie beschuldigde van „racially-motivated police brutality”.

Haar advocaten Caroline Buisman en Bart Stapert, gespecialiseerd in mensenrechten, zeggen dat de politie onrechtmatig heeft opgetreden. Buisman: „Hoe is het mogelijk dat een tengere, kleine vrouw na een vermeende verkeersovertreding eindigt in een politiecel? Dit gaat buiten alle maten van proportie.”

Chaka Laguerre (30) vertelt vandaag aan NRC tevens voor het eerst over de online haatcampagne die volgde nadat haar zaak ineens landelijk nieuws was geworden. Volgens haar advocaten is de politie zijn boekje te buiten gegaan door, onder meer, zelf het ICJ te benaderen en actief media uit te nodigen om beelden te bekijken. „Velen anderen hebben soortgelijke ervaringen met de Haagse politie omschreven als Chaka”, zegt Buisman. „De Haagse politie is bang voor een negatief imago, maar is dat een goede reden om vervolgens haar privacy rechten zo te schenden? Wij vinden van niet.”

„De politie heeft in dit geval keurig opgetreden”, zegt een woordvoerder van de Haagse politie in reactie. „Door het bericht op Facebook te plaatsen is Chaka Laguerre bewust naar buiten getreden. Wij hebben in reactie daarop onze weergave gegeven op de aanhouding. Wij hebben zo gehandeld omdat we de beschuldigingen volgens ons volledig onterecht waren. De beelden laten zien dat er sprake was van een rustige arrestatie.”