Zes genomineerden voor Annie M.G. Schmidt Prijs

Er zijn zes liedjes genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs. Dat zijn volgens de jury de beste theaterliedjes van het vorige seizoen (2015/2016). De zes zijn: ‘Solidariteit’ van Jan Rot, ‘Moeder’ van Alex Roeka, ‘Wonderlijk’ van Frans Mulder (tekst), Bernd van den Bos (muziek) en Simone Kleinsma (zang), ‘Als Tijd Niet Bestaat’, van Flip Noorman, ‘Er Spoelen Mensen Aan’ van Kiki Schippers, met als co-componist Rolf Verbaant en ‘SM-lied’ van Maarten Ebbers.

Het zijn twee liedjes over een dode moeder, twee geëngageerde liedjes, een liefdeslied en een grappig lied. Wat opvalt zijn de moederliedjes: vorig jaar won de opnieuw genomineerde Jan Rot al met een lied over zijn overleden moeder: ‘Stel dat het zou kunnen…’ Maar de jury kijkt niet naar thema’s, alleen naar de kwaliteit van tekst, muziek en voordracht, aldus juryvoorzitter Jacques Klöters in een telefonische toelichting.

De jury was blij weer een komisch lied zoals dat van Ebbers te kunnen nomineren, die zingt over hoe hij in de boeien in een kelder hangt en door een mevrouw is achtergelaten. „De functie van het lied in het cabaret is veranderd”, zegt Klöters. „Er zijn niet meer zoveel geestige liedjes. Liedjes dienen in het cabaret tegenwoordig vaak om even een andere toon aan te kunnen slaan.”

De zes genomineerden.



In ‘Wonderlijk’ zingt Kleinsma dat ze even haar (kennelijk overleden) moeder ziet staan. „Schitterend gezongen, vaardig gerijmd en zeer welluidend geschreven”, zegt Klöters. „En dat je een overleden ouder nog rond ziet lopen is zeer herkenbaar.” Roeka zingt in ‘Moeder’ zijn moeder toe, om nog eens te komen praten over haar verzwegen gevoelens. „Een meesterwerk”, zegt Klöters, „een aandoenlijke poging om verbinding te maken.”

‘Een nieuwe Shaffy’

In Flip Noorman ziet de juryvoorzitter ‘een nieuw Ramses Shaffy’. ‘Als Tijd Niet Bestaat’ is ‘een zuiver liefdeslied, met poëtische regels, maar in het refrein met ‘Ik wil je, ik wil’ hoor je ook de opwinding en de geilheid.

Kiki Schippers zingt in ‘Er Spoelen Mensen Aan’ over een actueel thema, met regels als ‘duw ze terug, in het water, in de golven’. „Een vuistslag in je gezicht”, noemt Klöters het lied, „met een schitterende, meerduidige slotzin: ‘We zijn de vrijheid voorbij’.”

In ‘Solidariteit’ somt Jan Rot vergeten acties en idealen op, van Dolle Mina tot pacifisme. „Schaamteloos melancholisch en mooi ouderwets weemoedig”, zegt Klöters, „maar ook geestig, omdat er bij Rot altijd ironie meeklinkt in zijn stem.”

De uitreiking van de Annie M.G. Schmidt Prijs, een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, vindt plaats op zondag 9 april in Theater Bellevue te Amsterdam.