‘Premier Rusland heeft geheim vermogen van minimaal miljard euro’

De Russische premier Dmitri Medvedev beschikt over een geheim vermogen van tenminste een miljard euro. Dat blijkt uit een uitputtend onderzoek van oppositieleider en corruptiebestrijder Aleksej Navalny. Volgens Navalny is Medvedev (met een officieel jaarsalaris rond de 100.000 euro) „één van de rijkste mannen van Rusland”.

Volgens Navalny beschikt Medvedev over tenminste drie kapitale villa’s in Rusland, niet alleen in de villa-wijk Roebljovka even buiten Moskou, maar ook bij het ski-oord Sotsji, en nabij Koersk, waar zijn vader vandaan komt. Medvedev zou ook de bezitter zijn van een achttiende-eeuws appartementencomplex in Sint-Petersburg, waar sommige woningen voorzien zijn van een lift om de auto naar de eigen etage te hijsen.

Al deze bezittingen staan niet rechtstreeks op Medvedevs naam, maar op naam van een aantal bedrijven en liefdadigheidsfondsen, die worden gerund door zijn vertrouwelingen. Éen van hen, studiegenoot Ilja Jelisejev, heeft het geschopt tot plaatsvervangend bestuursvoorzitter van de Gazprombank – een van de grootste banken van Rusland.

Zeventiende eeuws slot

Volgens Navalny is Medvedev eigenaar van twee jachten, ter waarde van tenminste 100 miljoen euro. Hij bezit bovendien een groot wijnbedrijf in Zuid-Rusland, en een wijngaard bij Siena, midden in het Chianti Classico-gebied. Bij het landgoed hoort ook het zeventiendse eeuwse slot van de familie Aiola.

Navalny schat de totale waarde van de bezittingen die hij tot nu toe heeft ontdekt op ruim een miljard euro. Het geld is onder andere afkomstig van de Gazprombank, maar ook van verschillende oligarchen. Allen stortten geld in een van de bedrijven of fondsen die zijn terug te voeren op Medvedev.

In de afgelopen jaren heeft Navalny’s ‘Fonds ter bestrijding van corruptie’ voortdurend schandalen onthuld, zoals rond minister van Defensie Sergej Sjojgoe en het hoofd van het Russiche Openbaar Ministerie, Joeri Tsjajka. Medvedev – premier, en president tussen 2008 en 2012 – is echter met afstand de belangrijkste Russische politicus die hij tot nu toe op de korrel heeft genomen.

Vorig jaar viel de naam van president Poetin na de onthulling van de zogeheten Panama-papers, die lieten zien hoe de rijken der aarde hun geld wegsluisden. Die documenten toonden aan dat enkele van Poetins vrienden over verdacht veel geld (miljarden) beschikten. Direct bewijs tegen de Russische president was er niet. Het bewijs tegen Medvedev is veel directer.

Onderzoek begon na een hack

Navalny’s onderzoek begon in 2014, toen hackers inbraken in Medvedevs telefoon en zijn e-mail online zetten. Uit de mailwisseling bleek dat de Russische premier niet op eigen naam sportschoenen (Nike) bestelde, maar via een Russische bedrijf. Via dat bedrijf wist Navalny een deel van het vermogen van Medvedev in kaart te brengen.

Video over het onderzoek van Navalny met Engelse ondertiteling



Dmitri Medvedev is niet alleen Poetins rechterhand, maar ook de leider van diens partij, ‘Verenigd Rusland’. Ondanks zijn nauwe banden met de president koestert hij een liberaal imago.

Aleksej Navalny heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2018, maar mag niet meedoen vanwege een veroordeling wegens corruptie. Vorige maand veroordeelde de rechbank in Kirov hem tot vijf jaar voorwaardelijk voor fraude rond een bosbedrijf. De veroordeling was een herhaling van zetten het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had het vonnis vernietigd, omdat de rechten van de verdachte met voeten waren getreden. Dat verhinderde de Russische rechtbank niet om hetzelfde vonnis opnieuw uit te spreken. Poetin heeft nog niet laten weten of hij kandidaat is.