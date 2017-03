Ploumen haalt 181 miljoen euro op voor ‘abortusfonds’

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen heeft donderdag in Brussel 181 miljoen euro opgehaald voor haar fonds dat ervoor moet zorgen dat vrouwen in ontwikkelingslanden toegang krijgen tot geboorte- en gezinsplanning. Dat werd bekend gemaakt na afloop van de conferentie die ze ervoor had georganiseerd, de zogenaamde “She Decides-conferentie”.

De minister had deze conferentie georganiseerd nadat de Amerikaanse president Donald Trump financiële ondersteuning van gezondheidsorganisaties die zich bezighouden met abortus verbood. Hierdoor dreigt zo’n 600 miljoen dollar (570 miljoen euro) per jaar weg te vallen waardoor vrouwen in ontwikkelingslanden het risico lopen geen seksuele voorlichting, anticonceptie, kraamhulp en veilige abortus te kunnen krijgen. Ploumen hoopt met het She Decides initiatief het gat financieel te kunnen dichten.

Ploumen noemde de conferentie volgens persbureau ANP een doorslaand succes:

“Een hele mooie dag die ook heel veel hoop geeft, want de energie en het optimisme hier in de zaal was heel bijzonder. Geweldig dat nu zo veel mensen pal staan voor vrouwenrechten. Nu al 181 miljoen bij elkaar gebracht en we zijn pas net begonnen.”

Vijftig landen waren bij de conferentie aanwezig, net als vertegenwoordigers van internationale organisaties en ngo’s. Ploumen organiseerde de conferentie in samenwerking met de Zweedse vicepremier Isabella Lövin en de Deense minister van Ontwikkelingssamenwerking Ulla Tørnæs.

Ploumen richtte het fonds eind januari op direct na het decreet van Trump en kreeg internationaal veel steun. Zo liet België destijds onmiddellijk weten het initiatief te steunen en internationaal kreeg het veel aandacht.

De Amerikaanse president tekende vlak na zijn aantreden het decreet dat het financieel ondersteunen van internationale gezondheidsorganisaties die zich bezighouden met abortus verbiedt. Dit kwam niet compleet als een verrassing. Het is een maatregel die sinds 1984 door elke Republikeinse president wordt genomen en door elke Democratische president ongedaan wordt gemaakt.