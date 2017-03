‘Palmyra weer ingenomen door Syrisch leger’

De Syrische stad Palmyra is opnieuw door het Syrische leger heroverd op de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat zegt de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe op donderdag tegen het Russische staatspersbureau Ria Novosti. Het leger zou met de hulp van de Russische luchtmacht de stad weer volledig hebben ingenomen.

Het leger van Assad wist de stad in maart 2016 met Russische steun in te nemen, maar een onverwacht offensief van IS in december vorig jaar dwong de Syrische troepen om uit de historische stad te vertrekken. IS vernietigde in Palmyra verschillende historische schatten, zowel tijdens het eerste als het tweede bewind. Onder andere een Romeins amfitheater en het zogenoemde tetrapylon moesten het ontgelden. De monumenten waren UNESCO-werelderfgoed.

Een aantal dagen

De strijd om Palmyra laaide afgelopen zondag weer op. Twee dagen later had het Syrische leger weer voet aan de grond in de buitenwijken van de stad, meldde persbureau AP. Ook de militante Libanese beweging Hezbollah bood militaire steun bij het offensief.

Volgens de activistische groep Palmyra News Network hadden leden van IS al op zondag hun families naar het IS-bolwerk Raqqa geëvacueerd.