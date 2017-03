Ontbijttelevisie WNL: kneuterig en echt niet rechts

Er zijn heel wat tv-programma’s die er prat op gaan dat vrijwel alle lijsttrekkers van relevante partijen dezer dagen op bezoek komen: Nieuwsuur, Tijd voor MAX, RTL Late Night, Koffietijd, Pauw & Jinek en vanaf volgende week, telkens als gasthoofdredacteur, Goedemorgen Nederland.

De ontbijttelevisie van omroep WNL figureert niet vaak op deze plek, maar het is in verkiezingstijd wel eens goed te kijken wat daar gebeurt. Een vrijwel uitsluitend vrouwelijk presentatieteam maakt daar een soort tv, die je elders bij de publieke omroep niet veel tegenkomt.

Per definitie moet ontbijt-tv licht zijn, met een goed humeur en niet te veel gezeur voor de koffie. Tussen 7 en 9 uur wordt in vier, elkaar deels overlappende blokken, onderbroken door ook al relatief informele edities van het NOS Journaal en reclame, het nieuws van de dag doorgenomen door een of twee van de anchors Vivienne van den Assem, Roos Moggré en Leonie ter Braak. Het grootste deel van de informatie wordt staande aangereikt door Maaike Timmerman.

Er is veel aandacht voor weer en verkeer, ook in de items over windstoten, winterpret of wateroverlast. Er zijn veel straatinterviews over de actualiteit en vederlichte reportages over bijvoorbeeld een verandering in de route van de Nijmeegse Vierdaagse, scooterfraude of het opbouwen van strandhuisjes.

De gemengde berichten uit de ochtendkranten, vooral WNL’s moederschip De Telegraaf, krijgen relatief veel aandacht: een radiopresentator die zijn rijbewijs een maandje kwijt is, ophef over andere tv-uitzendingen. Ook de sociale media worden relatief goed bijgehouden. Ik zag in Goedemorgen Nederland voor het eerst een Facebook-video waarin Jesse Klaver (GroenLinks) een gesprek voert met tv-ster Johnny de Mol.

Een van de meest curieuze momenten vormde deze week de cross-talk tussen Timmerman en Van den Assem, die lacherig een nieuwsflash beloofde. Staand voor een dia van beschuit met blauwe muisjes zei Timmerman: „Er gaan al geruchten, en ik zou het vervelend vinden als je het bij de kapper in de Privé zou moeten lezen, maar ik ben dus in verwachting van een kindje.”

Opvallend is ook de keuze van de deskundigen, die aan de linkertafel zitten. Vaak zijn dat journalisten, maar allang niet meer alleen van De Telegraaf. Die worden in aantal ruimschoots overtroffen door redacteuren van NRC, en ook koppen uit het AD worden regelmatig breed uitgemeten. Daarentegen zul je er zelden een redacteur van de Volkskrant, Trouw of De Groene aantreffen.

En dan zijn er dus de politici, die graag deze kans aangrijpen om zich te profileren bij een breed publiek. Madeleine van Toorenburg (CDA) reageert bij voorkeur telefonisch op elk verontwaardigd stukje in de ochtendkranten over criminele misstanden. Ook aan tafel zijn de middenpartijen relatief zwaar vertegenwoordigd. De favoriete gasten uit de Kamer zijn Mona Keijzer (CDA) en Kees Verhoeven (D66).

Een rechts georiënteerd programma kun je Goedemorgen Nederland op geen enkele manier meer noemen, wel een beetje kneuterig en in meerdere betekenissen gesitueerd op het midden van een brede weg, met voortdurend glimlachend uitzicht op klein vuil en vreugdetranen.