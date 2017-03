Netflix steekt 1,7 miljard in Europese series - dankzij Narcos

Netflix steekt 1,75 miljard dollar (1,66 miljard euro) in meer dan 90 Europese producties – mede dankzij het succes van Narcos. De deels Spaans-, deels Engelstalige serie over de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar trok veel kijkers en toonde aan dat taal geen barrière hoeft te zijn bij het bereiken van een mondiaal publiek. Dus wordt er door de streamingdienst geïnvesteerd in, onder meer, een Spaanse dramaserie, een Duitse krimi en een Italiaanse maffiareeks.

Dat werd deze week duidelijk op de Netflix-conferentie in Berlijn. Topman Reed Hastings vertelde tijdens de opening, woensdag, dat het bedrijf dat geld stopt in zowel eigen Europese series als co-producties met Europese producenten.

Hastings benadrukte dat Europese series, gesproken in de eigen taal, het ook buiten Europa goed doen. Tweederde van de kijkers van Europese Netflix-series zit in andere delen van de wereld, zei hij. Welke series wereldwijd succesvol zijn, zei hij niet, maar Netflix heeft onder meer veel Scandinavische misdaadseries en kwam vorig jaar met de eerste volledig Europese ‘Netflix Original’: de Franse politieke thriller Marseille. Daar is een tweede seizoen van in de maak, vertelde Hastings. „In Frankrijk, eigenlijk vooral in Parijs, viel de serie minder goed”, gaf hij toe. „Maar daarbuiten kregen we wel positieve reacties.”

Drie nieuwe Europese series Las Chicas del Cable, van schrijver Ramon Campos en producente Teresa Fernández-Valdes, is de eerste Spaanstalige Netflix-serie (Narcos was voor een deel in het Engels). De tv-serie, gemaakt in de stijl van Mad Men, gaat over Spaanse meisjes die in de jaren twintig van de vorige eeuw aan het werk gaan bij een telefoonbedrijf en daarmee aan het begin staan van de emancipatiebeweging. Vanaf april te zien. De tv-noir Dark, die in december dit jaar verschijnt, is de eerste Duitstalige Netflix-serie. Bedacht door regisseur Baran bo Odar en schrijver/ actrice Jantje Friese (bekend van de film Das letzte Schweigen). De opnames vinden nu in Duitsland plaats. Dark gaat over een vermist jongetje en vier Duitse gezinnen die, in hun zoektocht naar de jongen, met elkaar in contact komen. Suburra is een Italiaanse maffiaserie geregisseerd door Michele Placido, die zich afspeelt in een badplaats in de buurt van Rome waar een machtige familie, politici en politie elkaar het leven zuur maken. Wanneer deze serie op Netflix komt, is nog niet bekend.

In Berlijn presenteerde Netflix drie Europese series die later dit jaar zullen verschijnen (zie kader). Het komend jaar investeert het bedrijf een kleine 6 miljard euro in content. „Daaronder vallen onze eigen producties, maar ook wat we aankopen”, aldus Ted Sarandos, hoofd producties.

Talk- en spelshows

Sarandos vertelde tijdens de bijeenkomst dat Netflix naast de eigen producties ook meer samenwerking zoekt met Europese omroepen. Daaronder vallen grote co-producties als Troy: Fall Of A City, een tv-serie over de Trojaanse oorlog van BBC 1, Black Earth Rising, een thriller van BBC 2 door Hugo Blick (The Honourable Woman) en The Spy, een project van Canal+ geschreven door Gideon Raff (Homeland) over de spion Eli Cohen die undercover werkte in Syrië in de jaren zestig.

Daarnaast is er aandacht voor talkshows – zoals die van Chelsea Handler, die in april terugkomt met een nieuw seizoen – en cross-culturele realityshows. Volgens Sarandos, die al eerder meldde dit jaar met twintig realityshows te komen, is dit soort programma’s een manier om kijkers uit verschillende landen met elkaar te verbinden. Een voorbeeld is Ultimate Beastmaster, een door Sylvester Stallone gepresenteerde spelshow – deze week overigens afgebrand door The Guardian - waarbij krachtpatsers uit zes verschillende landen (waaronder Duitsland, Japan, de VS en Zuid-Korea) een zwaar parcours vol hindernissen moeten doorstaan. Uiteindelijk gaan de winnaars van ieder land in de finale de strijd met elkaar aan.

Het zijn tekenen dat de streamingdienst, ooit begonnen als een bedrijf dat dvd’s per post verstuurde, qua aanbod steeds meer op een reguliere tv-zender gaat lijken. Maar op de vraag of Netflix ook van plan is om bijvoorbeeld sportrechten op te kopen of een eigen nieuwsprogramma te beginnen, reageerde Sarandos ontkennend. „We zijn op dit moment niet geïnteresseerd in live programma’s.”

Concurrentie

De vraag is of Netflix met al die investeringen nog wel winst blijft maken. In 2016 waren de inkomsten uit streaming 7,9 miljard euro: een stijging van 35 procent in vergelijking met een jaar eerder. Voor het eerste kwartaal van 2017 verwacht Netflix een omzet van 2,5 miljard.

Op de vraag hoe het bedrijf er dit jaar voorstaat, reageerde Hastings ontwijkend: „We hopen te blijven groeien.” Hij benadrukte dat Netflix inmiddels in 190 landen zit en er vorig jaar 19 miljoen abonnees bij kreeg, tot een totaal van bijna 94 miljoen.

Over eventuele concurrentie van Apple, dat recent zinspeelde op het ontwikkelen van eigen content, reageerde de topman luchtig. „Concurrentie komt van alle kanten. Ook Snapchat, YouTube en Sony hebben plannen. Consumenten zullen zich uiteindelijk op meerdere streamingdiensten abonneren. Het gaat erom dat we de beste shows en series maken. Als we goed werk verrichten, behouden we onze abonnees.”