Lid Haagse rapgroep SFB voorlopig vrijgelaten

Eén van de drie Haagse rappers die op 28 december werden opgepakt in verband met een onderzoek naar seksueel misbruik van een minderjarig meisje is op donderdag door de rechter voorlopig vrijgelaten. Het gaat om de jongste van de drie, meldt NOS. Eerder besloot de rechter om het drietal langer in hechtenis te houden omdat er sprake was van vluchtgevaar.

De overige twee leden van de rapformatie SFB (Strictly Family Business) moeten in gevangenschap wachten tot het einde van de strafzaak die tegen de rappers loopt, meldt persbureau ANP.

Ze zouden in april 2015 seks hebben gehad met een minderjarig meisje en dat hebben gefilmd. Dat filmpje kwam vervolgens op social media terecht. Eén van de jongens was op dat moment zeventien en dus nog minderjarig. Hij heeft toegegeven dat hij seks had met het meisje, maar volgens zijn advocaat was er sprake van gewoon seksueel contact tussen minderjarigen. Deze jongen is op donderdag vrijgelaten.

Het Openbaar Ministerie van Suriname heeft achttien maanden celstraf, waarvan twaalf voorwaardelijk tegen de drie rappers geëist.

Gevangenisstraf

De drie rappers zaten sinds december in voorarrest. Het meisje heeft bevestigd dat de drie jongens in de video inderdaad de leden van SFB waren. Op seks met minderjarigen staat in Suriname een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar, terwijl op verspreiding van kinderporno een straf van tot zes jaar staat.

De volgende zitting in het proces is op 16 maart. Het is nog niet bekend wanneer de rechter een vonnis uitspreekt in de zaak.