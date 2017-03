De Haagse Stemming: Campagne gaat over inhoud, gefragmenteerd en met een vleugje drama

Krol blijft verwarring zaaien. Rutte wil tweestrijd met Wilders, die weer buiten gaat spelen met zijn politieke vrienden. Gefragmenteerde partijen vallen elkaar aan, maar het gaat het ook over de inhoud.

INHOUD: Het is je misschien ontgaan, maar deze campagne gaat tot nu toe heel erg over de inhoud, schrijft Trouw vandaag. Door gebrek aan drama, gamechanger en tweestrijd komen alle partijen - middelgroot en klein - én hun belangrijkste thema’s aan bod. Onderlinge aanvallen van politici vallen mee. En kiezers stemmen vooral inhoudelijk, meldt onderzoeksbureau I&O na de laatste peiling zonder uitschieters.

Fragmentatie: Columnist Tom-Jan Meeus ziet juist een campagne waarin de realiteit gereduceerd is tot fragmentjes. Wie weigert wiens hand, wie verspreekt zich, wie heeft het leukste gifje. “Nederlandse politiek in een notendop: steeds meer partijen die per partij slechter zichtbaar zijn, zodat ze samen te zwak staan om een gezamenlijk doel te formuleren. Ooit amuseerden we ons kapot. Nu fragmenteren we ons kapot.”

Verwarring: Drama is er wel, maar vrijwel exclusief bij 50Plus. Titia Ketelaar en Marike Stellinga spraken Henk Krol en bleven in verwarring achter over zijn plannen en cijfers. Krol zelf is aangeschoten wild, sinds hij vergissing op fout stapelde. Maar zijn politieke agenda draait niet om feiten, maar op boosheid. In een interview met Nu.nl bekent Krol ook nog geen idee te hebben hoe hij de plannen voor verbetering van de zorg gaat betalen. De partij kampt ondertussen ook met een persoonlijk drama. Léonie Sazias, de nummer twee op de lijst, heeft alle politieke activiteiten moeten staken omdat ze darmkanker heeft, meldt De Telegraaf.

Tweestrijd: Ook voor de tweestrijd worden wel pogingen ondernomen, in ieder geval door Rutte. De PVV daalt in de peilingen, maar ook de VVD stagneert sinds de debatweigering en de concurrentie komt dichterbij. De premier deed gisteren een klassieke poging de verkiezingen te minimaliseren tot een keuze tussen hem en Wilders. Dinsdag had hij nog voorspeld dat de PVV een mager verkiezingsresultaat zou behalen, maar een dag later was de partij ineens een “levensgroot” gevaar. Dat moet vooral D66’ers en CDA’ers overtuigen toch maar VVD te stemmen. Zoals de PvdA Jeroen Dijsselbloem de aanvallen op andere tegenstanders laat uitvoeren, zo heeft de VVD opeens Eric Wiebes voor het vuile werk.

A-TEAM: Gerustgesteld door de militaire beveiliging of geschrokken van de peilingen? Geert Wilders gaat weer campagne voeren. Hij flyert volgende week in Breda, Valkenburg en Heerlen, geeft een paar interviews en bezoekt een dierenasiel in Zaandam. Wilders lijkt al dit soort beslissingen alleen te nemen, maar hij heeft wel degelijk een team vertrouwelingen om zich heen. Al is van onderling vertrouwen lang niet altijd sprake, schrijft politiek verslaggever Enzo van Steenbergen. Over vrienden gesproken, Mark Rutte heeft er wel erg veel, en toevallig uit elke politiek relevante bevolkingsgroep, schrijft de Volkskrant.

WAT WIJ LEZEN:

Juncker: Het moet helemaal anders met de EU, maar #hoedan? Een relevante vraag waar je ook in de campagne meer over zou willen horen, maar die nu wordt gesteld door de Europese commissie zelf. Er zijn vijf opties die kunnen leiden tot minder gemopper over de EU.

Verdonk: Rita Verdonk (ja, ze leeft nog) heeft een interview gegeven aan HP/De Tijd (ja, dat bestaat nog). Ze heeft weinig goeds te zeggen over haar oude vijand. Die nul procent kans op samenwerking met de PVV? “Als Wilders straks een beroep doet op Mark, gaat hij toch overstag. In het kader van het landsbelang, dat soort teksten. Dat is nu eenmaal inherent aan de politiek, en al helemaal aan de persoon van Mark Rutte”, aldus Verdonk.

Bumor: Een vrolijke analyse in de Volkskrant over de humor van Buma. Hij is een van de laatste verdedigers van de ironie, met grappen zo droog als woestijnzand. Maar snappen zijn kiezers hem wel?

Bevingen: De Nederlandse Aardolie Maatschappij moet Groningers ook smartegeld betalen voor aangetast woongenot en psychisch leed.

Criminaliteit: Niet alleen neemt de meeste misdaad af. We voelen ons ook veiliger, blijkt uit cijfers van het CBS.

QUOTE VAN DE DAG

“Ik zeg nog niet wie onze ministerskandidaten zijn, want dan raken ze hun baan kwijt.”

Emile Roemer (SP) bij BNR.